Egea: "No hay morbo por Anquela"

El calendario ha deparado que el Oviedo arranque una nueva aventura en Segunda mañana en Riazor ante un equipo comandado por Juan Antonio Anquela, entrenador del Dépor y exentrenador del Oviedo.

Sergio Egea, técnico azul, y Anquela, son los dos entrenadores con más partidos dirigidos en esta etapa en Segunda, desde el ascenso en 2015 en Cádiz. Anquela, además, no tuvo una salida fácil del Oviedo. El morbo está servido. Pero Egea quita hierro al reencuentro. "Con Anquela no hay nada (de morbo), es un gran profesional y un tipo recto. Juegan Oviedo y Dépor, dos grandes instituciones, y este juego es de los jugadores. Los entrenadores gestionamos. El plantel que mejor se comporte se llevará el triunfo. Respeto siempre al rival y al compañero de profesión, pero lo que me interesa es el Oviedo", respondió ayer Egea en El Requexón, tras el entrenamiento matutino a puerta cerrada.

Egea quiso guardar ayer sus cartas, pero sobre el once que presentará mañana el Oviedo hay pocas dudas. Jugará un trivote en el centro del campo y, en principio, estarán la mayoría de los fichajes (Javi Fernández, Sangalli y Ortuño serán titulares). "La lesión de Joselu y la llegada tardía de Bárcenas ha hecho que busquemos armar un sistema con el que compitamos de la mejor manera con los jugadores que tenemos sanos", dijo Egea, que descartó a Viti, Lucas y Joselu y puso en seria duda a Bárcenas y Nieto. Una de las dudas está en la portería, con ligera ventaja para Alfonso, "nos queda un día y ya decidiremos", aseguró el técnico.

El que jugará seguro es Ortuño: "Va a jugar. Es el '9' punta que estábamos buscando y el club hizo un gran esfuerzo. Ortuño es distinto a los demás que llegaron, porque vino con base física de hacer la pretemporada con el Albacete", recalcó Egea.

Preguntado por Edu Cortina, que podría debutar como titular, Egea respaldó a la cantera: "Edu tuvo un amago de pubis y se recuperó bien. Hay que mostrar confianza en la cantera. Son asturianos, de Oviedo, se han formado aquí y estamos muy contentos porque juegan muy bien. También tuvo palabras cariñosas hacia Diegui, que apunta a titular mañana, pero podría salir del club, "es un futbolista que siempre me ha respondido. Lo subimos al primer equipo cuando estaba yo y compitió muy bien. Tiene una explosividad física impresionante, ahora le ha llegado Nieto, y está Lucas y Jorge Mier". Egea, que está a favor del VAR, que se estrena este año en Segunda, "es un adelanto positivo", despejó preguntado sobre los fichajes del Sporting, "No, para nada (sobre si estuvo atento a los movimientos del eterno rival). Nosotros hicimos un gran plantel y subimos siete jugadores del fútbol base. Trabajar con la cantera, formarlos y a la cancha. Muchas veces no los tiramos a la cancha porque les falta experiencia. Hay que ponerlos a jugar. Respetamos al rival, porque también es asturiano. Pero nos fijamos con el Oviedo".