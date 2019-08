Javi Fernández y Arribas, bajas de última hora en el Oviedo para Riazor

El Oviedo tendrá en Riazor dos bajas de última hora. Los defensas Javi Fernández y Arribas, dos de los seis fichajes realizados hasta ahora por el club azul, no figuran en la lista facilitada por el técnico, Sergio Egea. El club no pudo tramitar la ficha de ambos ante la Liga Profesional y se perderán el primer partido de Liga. También son bajas Bárcenas, que se incorporó recientemente a los entrenamientos y todavía no está al cien por cien, aunque también podría estar afectado por los mismos problemas que afectan a Arribas y Javi Fernández. También son baja en la convocatoria Joselu, por lesión y Jimmy, por sanción.

El posible equipo del Oviedo será integrado por Herrero, Diegui, Carlos Hernández, Christian Fernández, Mossa, ​Edu Cortina, Tejera, Lolo, Sangalli, Berjón y Ortuño. También viajan a La Coruña Champagne, Josín Martínez, Nieto, Riki, Omar Ramos, Riki, Borja Sánchez, Obeng