El jienense, cariñoso con el Oviedo

Juan Antonio Anquela, extécnico azul, ahora en el Dépor, se deshizo ayer en elogios hacia la entidad carbayona en la previa del encuentro: "Es evidente que es un partido especial. Siempre será un placer jugar contra el Oviedo, porque eso significa que estamos en cotas altas. Vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido", explicó Anquela, que fue cesado la temporada pasada a falta de siete jornadas. "Yo el fútbol lo vivo día a día. Sé cómo funciona y no me queda nada (preguntado si tiene una espina clavada por su salida). Al revés, estaré eternamente agradecido", precisó el preparador jienense. Además, Anquela pronosticó que el Oviedo será un equipo importante, "será un rival directo por el ascenso, como veo a los otros 20. Todos están preparados. Luego, la competición te pone en tu sitio, pero no sabemos a qué altura de competición será eso", aseguró entrenador del Dépor.