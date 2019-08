Egea: "Lo malo es el resultado, pero hay aspectos positivos"

Sergio Egea, entrenador del Oviedo, quiso buscarle el lado bueno a la derrota de los azules ayer en Riazor. "Competimos muy bien, lo que prometimos lo hicimos. Los chicos lo hicieron bien, pero el fútbol son goles. Nos vamos tristes, pero es la línea a seguir, queremos un equipo intenso y compacto", aseguró el técnico, que al finalizar el partido le reclamó al colegiado sobre el poco tiempo añadido que restó al partido.

Sobre los errores defensivos del Oviedo el argentino dijo que "hay cosas por corregir, es el primer partido, pero vamos a ir a más. El fútbol, como la vida, es de errores y aciertos. Le queríamos dar una afición a la alegría, pero vieron a un equipo que remontó un resultado de 2-0". El técnico destacó la importancia del rival,"igualamos de igual a igual contra un equipo que está llamado a estar arriba. Tienen grandes delanteros", aseguró preguntado sobre la defensa. "Controlamos bastante bien el partido en la segunda parte, no les dejamos correr. Lo malo fue el resultado final, pero hay muchos aspectos positivos", finalizó el técnico sobre el partido. El Oviedo no pudo inscribir a varios jugadores en la Liga para el debut, aunque Egea no lo valoró: "Estoy muy contento con lo que tuve, nunca echaré de menos a los que están. Prefiero no hablar de temas administrativos".