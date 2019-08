Anquela: "El Oviedo ha sido lo más grande de mi carrera"

El entrenador del Dépor, extécnico azul, Juan Antonio Anquela, se deshizo en elogios hacia el Oviedo : "Antes del partido estaba más nervioso de lo normal. Siempre tengo un hormigueo, pero hoy (por ayer) mucho más. Son muchos los equipos en los que he estado, pero ninguno como el Oviedo. Ha sido lo más grande que he hecho en mi carrera", dijo el técnico preguntado sobre su pasado en la entidad. Anquela fue cesado la campaña pasada a falta de siete jornadas para el final de Liga cuando cumplía su segunda temporada al frente del Oviedo. Respecto al partido el jienense destacó el resultado y, como era habitual en su etapa en Oviedo, apuntó sobre lo difícil de la categoría: "Para nosotros es importante el resultado, cuanto estábamos con la soga al cuello metimos el tercero. Nos ha faltado frescura y tranquilidad en los metros finales, hemos perdido acciones buenas por precipitación. Lo que más me ha gustado del encuentro es que hasta el final del partido hemos estado ahí", dijo Anquela sobre su primera victoria como entrenador del Dépor, ante su exequipo.