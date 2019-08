Sangalli: "Merecimos más"

Marco Sangalli, uno de los destacados ayer en el Oviedo, valoró la derrota en Riazor tras el encuentro: "Era un escenario complicado. El equipo se supo recomponer, cuando mejor estábamos pudimos meter el tercero. Nos lo metieron ellos y cayó como un jarro de agua fría", señaló el extremo, que pudo adelantar al Oviedo en la segunda parte con un gran tiro, "ha sido una ocasión que iba dentro. El equipo ha tenido ocasiones y supo recomponerse. En la segunda parte merecimos más", afirmó.

El donostiarra cuajó un gran encuentro, deslucido por el resultado final. Es complicado. Estaba muy fastidiado en el vestuario, tanta gente desplazada?Te meten un gol al final y es fastidiado. Vivir esto es maravilloso (por la afición del Oviedo). Ver a gente por Coruña con la camiseta del Oviedo es un orgullo, si todos vamos de la mano será un año bonito", señaló Sangalli. El donostiarra destacó la actitud del equipo en la segunda mitad: "En la segunda parte no hemos empezado mal y cuando mejor estábamos cayó el segundo. Tuvimos ocasiones para empatar. Ellos conseguían sacar bien el balón y nosotros tuvimos desajustes. En la segunda parte apretamos más arriba y robamos más balones. Tuvimos ocasiones y metimos las nuestras". Por último, sobre los jugadores -Bárcenas, Arribas y Javi Fernández- que no pudieron estar ayer al no aceptar la Liga la inscripción, el extremo se mostró confiado por que la situación se solucione: "Tenemos una plantilla muy amplia y cualquier jugador es competente. Hay que estar contentos con el equipo, la semana que viene estaremos todos", finalizó el oviedista.

Lolo, que también debutó ayer como jugador del Oviedo en partido oficial, fue el otro futbolista que se pasó por la zona mixta de Riazor: "El equipo se marcha fastidiado. Conseguimos empatar en un campo complicado. Hemos puesto las ocasiones y ellos pusieron los goles. Nos vamos tristes por la gente de Oviedo que ha venido. Tenemos que pensar ya en el Lugo y sacar los tres puntos".

El centrocampista alternó ayer dos posiciones, una más adelantado y otra en el doble pivote: "Me encuentro cómodo donde me diga el míster. Le gusta que yo pise área, lo hemos intentado y cambiamos el sistema".

Sobre los jugadores no inscritos Lolo aseguró estar fastidiado por los compañeros. "No sabíamos nada, nos enteramos el sábado. Seguro que la semana que viene estarán disponibles". Lolo aseguró haber tenido un "debut agridulce" y señaló las ocasiones del Dépor, "hicieron tres y gana quien las mete. Koné es un gran futbolista, pero el equipo ha estado bien atrás. Han sido tres goles desde fuera del área", recaló Lolo, que agradeció a la afición el apoyo "es una motivación, ojalá les demos una alegría en el próximo partido".