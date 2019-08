El Ayuntamiento confirma el patrocinio y da oxígeno al Oviedo ante la Liga

El foco del Oviedo en el inicio de Liga se sitúa en los despachos. El club no consiguió cuadrar el tope salarial que impone la Liga y para el encuentro ante el Dépor Bárcenas, Javi Fernández, Arribas y Lucas se quedaron sin inscribir. El club busca fórmulas para solucionar el problema -ayer los contactos con la Liga fueron constantes durante todo el día- y se espera una solución en los próximos días.

De momento, el que apareció ayer en escena y le sirve al Oviedo como balón de oxígeno de cara a la patronal de clubes es el Ayuntamiento. El consistorio, el bipartito (PP y Cs) confirmó ayer en una nota distribuida por el grupo popular el "contrato de patrocinio" que se formalizará entre ambas instituciones, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 10 de agosto. El consistorio pagaría alrededor de 400.000 euros (por publicitarse en una lateral de la camiseta y aparecer en varios puntos del Carlos Tartiere y de la entidad), cifra confirmada por fuentes cercanas a ambas entidades, y se beneficiaría de promoción turística. "Estamos dando los pasos técnicos necesarios para formalizarlo. El Real Oviedo pone en el mapa, tanto nacional como internacional, a nuestra ciudad, y es una de las marcas de las que más podemos presumir en Oviedo", declaró el portavoz popular, Gerardo Antuña.

La confirmación del Ayuntamiento, que no habla del dinero que costará y según fuentes de club y consistorio no se comunicó ayer por la situación del club con la Liga- le da fuerza al Oviedo. El acuerdo no está firmado -una vez cumplido ese paso el club empezaría a ingresar el dinero- pero sí es una evidencia de un futuro ingreso esta campaña que iría directo a aumentar el límite salarial.

El expediente del contrato de patrocinio ya tiene la financiación asignada y el paso final antes de la firma está en manos del área de contratación del Ayuntamiento.

El club, por su parte, guardará silencio hasta solucionar el problema. Ayer estaba previsto que Arturo Elías llevase directamente las negociaciones con la Liga y en la entidad estaban pendientes de su postura. El Oviedo comunicó en un grupo con periodistas que "la idea del club es solucionar la situación lo antes posible y, una vez esté todo en orden, explicar públicamente lo que ha ocurrido. Se entiende que es lo más beneficioso en este momento para el equipo a nivel deportivo, y también para el club. Ese es el motivo de la ausencia de explicación pública de cualquier voz autorizada.