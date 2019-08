La Liga suaviza su postura con el Oviedo, que espera tener a todos los jugadores inscritos antes del sábado

El Oviedo prevé poder inscribir a los jugadores afectados por el problema del límite salarial, Javi Fernández, Arribas, Bárcenas y Lucas antes del encuentro ante el Lugo del sábado. La postura inicial de la patronal, presidida por Javier Tebas, se ha suavizado en las últimas horas, con Arturo Elías pendiente de las negociaciones desde México.

La Liga no acepto el aval del máximo accionista del Oviedo antes del inicio de la temporada, al contrario que otros años, pero en las últimas horas al club azul le ha transmitido tranquilidad respecto a la situación, según confirman fuentes conocedoras de las negociaciones entre la Liga y el Oviedo. El Oviedo presentó en las últimas horas varios compromisos de patrocinios. Uno es el del Ayuntamiento, de unos 400.000 euros, que ha dado oxígeno al club en el momento oportuno y aumentaría la financiación. Otro sería el de alguna entidad privada que ya habría dado luz verde a patrocinar al Oviedo. Esos compromisos, más el apoyo de Elías, son claves para solucionar el conflicto.

Además, el club azul, pendiente aún de la fórmula escogida desde México, que podría ser otra ampliación de capital, prevé tener un tope salarial similar al del año pasado. En la entidad calculan, salvo ventas o ingresos, tener entre 6.5 millones y 7 para el primer equipo y 1 millón para el Vetusta. No obstante, no es una cifra cerrada y no se descarta que aumente.