Edu Cortina: "El club nos transmite mucha seguridad"

Edu Cortina, centrocampista azul, que debutó el domingo en Riazor como titular con el Oviedo, valoró ayer la situación del equipo respecto a los jugadores no inscritos en la vuelta al trabajo en El Requexón (Lucas y Joselu hicieron trabajo al margen): "Nos enteramos de la noticia poco antes del partido, nos da pena por los jugadores afectados. Desde el club nos transmiten mucha seguridad y estamos tranquilos. Esperemos que se resuelva pronto", aseguró el ovetense. Sobre el juego del Oviedo en Riazor, Cortina dijo que "una derrota no es algo bueno, pero hay que analizar cosas positivas. El equipo dio buena imagen e hizo ocasiones fuera de casa. Pero la reacción que tuvo el equipo, de no dejarse ir, es algo positivo", finalizó el canterano.