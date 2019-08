Ortuño: "Este equipo tiene alma y corazón"

Alfredo Ortuño, delantero azul, analizó el estado del equipo tras el entrenamiento en El Requexón. El ariete dejó la puerta abierta a jugar con dos delanteros ante el Lugo: "Hay tiempo para jugar con muchas maneras".

El análisis del encuentro en Riazor: "Las derrotas nunca son buenas, pero hay que mirar las sensaciones que dejamos en Riazor. Es uno de los campos más difíciles, con un equipo que tiene que seguir y buenos jugadores, creamos bastantes ocasiones para sacar algo de A Coruña. Ir perdiendo 2-0 y darle la vuelta demuestra que el equipo está unido y que tiene alma y corazón".

Valoración personal: "Me encontré bien, con buenas sensaciones. Siempre que tienes ocasiones es síntoma de que el equipo produce cosas arriba".

Egea la transmite confianza: "El míster me ha transmitido dos tres ideas de lo que quiere de mí. Intento ceñirme a eso y estar todo el rato haciendo lo que me dice. Será beneficioso tanto como para el equipo como para mí".

Abre la puerta a jugar con dos delanteros: "Cuando juegas con dos delanteros estás mano a mano con el centra, si está solo estás uno contra dos. Habrá tiempo en toda la Liga para jugar de muchas maneras".

Debut en casa: "Siempre que he venido aquí he sufrido mucho, me costó mucho sacar algo. Espero que sea la tónica de la pretemporada, hay que hacer un fortín del Tartiere, sacar siempre los tres puntos".