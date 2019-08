Egea agita el árbol para ganar al Lugo en el Tartiere

Sergio Egea prepara cambios importantes contra el Lugo. Y podrían afectar a todas las líneas del equipo. Ayer, en El Requexón, el entrenador del Oviedo, ensayó en los ejercicios tácticos con un 4-4-2.

La idea del argentino, todavía por perfilar en las dos sesiones que quedan antes del encuentro, hoy en el Tartiere y mañana en El Requexón (10.30 hors), ambas a puerta cerrada, pasaría por ubicar en el frente de ataque a una dupla formada por Ortuño y Obeng.

Ambos ensayaron juntos ayer en El Requexón y coincidieron en la segunda parte en Riazor. Con ellos en el terreno de juego el Oviedo cambio el sistema, dijo adiós al trivote y llegaron los dos goles que empataron el partido hasta el minuto 89, cuando el Dépor anotó el definitivo 3-2. El Oviedo necesita una victoria en su feudo y pólvora arriba. Ortuño valoró ayer el estado del equipo en El Requexón y precisamente habló sobre la posibilidad de jugar con dos delanteros: "Cuando juegas con dos delanteros estás mano a mano con el central, si está solo uno te enfrentas contra dos o contra tres. Habrá tiempo en toda la Liga para jugar de muchas maneras", aseguró Ortuño, que respaldo al equipo pese a la derrota, "tiene alma y corazón" y también lanzó un mensaje ambicioso, "hay que hacer un fortín del Tartiere, sacar siempre los tres puntos".

La delantera, no obstante, no será la única línea que podría sufrir cambios respecto al equipo que saltó en Riazor. En la portería, en principio, se mantendría Alfonso, pero la defensa, contando con la inscripción a tiempo de Javi Fernández y Arribas, no será la misma que jugó contra el Dépor. Lo esperado, por lo visto en El Requexón, es que Carlos Hernández parta de suplente. Javi Fernández entraría por él y, si Arribas está apto, podría ocupar el central izquierdo. En ese caso el sacrificado podría ser Mossa, pasando Christian al lateral izquierdo. Diegui, del gusto de Egea pese a que puede salir del club, se disputaría un puesto con Nieto, ya al máximo en lo físico.

Los favoritos en el centro del campo, si Egea opta por un 4-4-2, son Lolo y Tejera. Egea ensayó con ellos durante esta semana. Por tanto, el sacrificado respecto al partido anterior sería Edu Cortina, que debutó como titular frente al Dépor. En las bandas hay menos dudas: repetirían Berjón y Sangalli. Bárcenas, otro de los que faltan por inscribir, llegaría a tiempo, pero esperaría su opción desde el banquillo.

La idea inicial de Egea, el 4-4-2 que repitió durante toda la pretemporada, retrasado por la lesión de Joselu, se pondrá sobre la mesa, sino hay cambio de planes, en la lanzadera en el Tartiere frente al Lugo. El Oviedo buscará una victoria que ilusione a la afición azul.