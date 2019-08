Egea: "Quiero un Oviedo atrevido, vamos a ser muy ofensivos"

El entrenador del Oviedo, Sergio Egea aseguró ayer que "quiero un Oviedo atrevido, que juegue en campo contrario. Vamos a ser muy ofensivos, tanto de locales como de visitantes". El técnico argentino comenzó su rueda de prensa semanal teniendo un emocionado recuerdo para Adolfo Pulgar, fallecido ayer en Oviedo a la edad de 62 años. "Es un día muy triste para mí Tenía mucha empatía con él y por eso le mando un sentido pésame a toda su familia, amigos y también a toda la familia oviedista porque era un hombre muy querido. Era un futbolero vocacional tremendo y desde que llegué a Oviedo tuve un acercamiento muy grande con él" .

El conjunto azul se entrenó ayer por primera vez en el Tartiere después de finalizar las obras del cambio de césped. Egea señaló que "lo encontré bien. Vamos a jugar el primer partido en él e intentamos adaptarnos. El césped va ir mejorando porque lleva poco tiempo instalado. El estadio da otra imagen y creo que han hecho un gran trabajo".Al técnico se le preguntó por el tema de las inscripciones pendientes de jugadores . Estoy tranquilo, el club me da seguridad de que vamos a llegar y por tanto estoy confiado en el trabajo que están haciendo. Seguro que entre hoy y mañana se solucionará todo".

Sobre la posibilidad de poder contar con Jimmy para el estreno del equipo en el Tartiere indicó que "es un tema administrativo que lo está manejando la gente del club. Esperemos que todo sea positivo"

En cuanto a la psobilidad de introducir cambios en el once inicial que jugó en Riazor, Egea fue claro. "Estoy esperando a ver como se soluciona el tema de las fichas y, a partir de ahí, decidiremos. De todas formas, los que salgan ante el Lugo en el Tartiere van a competir muy bien porque tengo una plantilla muy buena y pareja. Juegue quien juegue el equipo no se va a resentir. El equipo será intenso e irá cada día mejor"

Egea no ocultó que es una persona positiva que transmite ilusión. "Soy paciente y tolerante y todo tiene solución. El club está poniendo todo de su parte para solucionar todos los temas. A veces, vienen a si de rodados y hay que entenderlo, pero todo tiene solución" destacó.

Para el técnico, el pasado domingo en Riazor el equipo "trabajó bien, con un juego, por momentos, muy bueno. Es cierto que el resultado fue adverso, pero dimos una imagen para seguir creciendo y estoy seguro de que vamos a competir toda la temporada muy bien"

Sobre la posibilidad de jugar con dos delanteros, Egea no la descarto. A mí siempre me gustó el 4-4-2, pero por circunstancias, entre ellas la lesión de Joselu, que Bárcenas llegó un poco tarde, estoy contando con Obeng. Veremos a ver que es lo mejor. Si se juega con el 4-4-2, muchas veces se pierde el centro del campo. Por eso, hay que ser inteligentes y sacar el máximo rendimiento a la plantilla. A mi me gusta el 4-4-2, pero también adaptarme a la plantilla que tengo.

Con respecto al estado físico de los jugadores que se incorporaron más tarde a la plantilla, Egea aseguró que "es bueno. Se han puesto en forma rápidamente. No obstante, los jugadores que empezaron el 8 de julio tienen un estado de forma más adelantada, pero todos, excepto los lesionados, están en condiciones de entrar en la convocatoria

El partido de mañana ante el Lugo supondrá el estreno del equipo esta temporada ante su afición. Egea espera" un Oviedo muy atrevido, que juegue en campo contrario. Vamos a ser muy ofensivos, tanto de locales como visitantes. aunque entiendo que hay que guardar la responsabilidad defensiva sin balón. A mí me gusta mucho, con los futbolistas que tenemos, que presionemos tras la pérdida del balón. Vamos a buscar siempre jugar en campo rival el mayor tiempo posible. Esa es la idea" y añadió que "vamos a asumir riesgos. El Oviedo es un equipo grande y no debe jugar al contraataque. Tiene que ser un equipo protagonista y atrevido. Siempre que los futbolistas acompañen y quieren ejecutar tu idea, vamos a correr riesgos porque los aficionados disfrutan más viendo un equipo hacia adelante que hacia atrás".

Sobre el rival de mañana dijo que "respeto mucho a todos los equipos El Lugo tiene muy buenos futbolistas, caso de Pita, Seoane, Barreiro, Herrera... dirigidos por un entrenador que trabaja muy bien, por lo que si no estás concentrado, con ganas de ganar y agradar a tu público, lo pasaras mal. Debemos buscar, primero lo nuestro y trasladar la intensidad de nuestros entrenamientos al Tartiere. Eso es fundamental. Un equipo que es rápido y se asocia con precisión realiza un juego bonito. El entrenador oviedista es consciente de que si el equipo se hace fuerte en su campo tiene muchas posibilidades de estar arriba. Estadísticamente, todos los equipos que ganan en casa la mayoría de los puntos acaban arriba en la clasificación. Los equipos rivales cuando vienen al Carlos Tartiere sufren, es un campo en el que los jugadores del Oviedo le ponen mucho rigor y no vamos a perder esa dinámica.Tenemos que ser un equipo atrevido y valiente, áspero sin la pelota, dentro del reglamento, consiguiendo un buen equilibrio" .