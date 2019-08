Egea: "Tenemos que ser más contundentes"

El entrenador del Oviedo, Sergio Egea, valoró el empate del equipo azul ante el Lugo esta tarde (1-1).

El análisis: "Fue un partido muy igualado, ambos tuvimos ocasiones. No veo malo el reparto de puntos, el Lugo jugó bien. Sucede que volvemos a dejarnos puntos en el minuto 90. No supimos rematar el partido yendo 1-0. El rival tiene su fútbol y tiene sus ocasiones. Nos encontramos con un equipo que jugó bien y nosotros no materializamos las ocasiones que tuvimos".

El reto, mejorar en defensa: "Nos crean muchas ocasiones con muy poco. Debemos ser más contundentes y tenemos que trabajar ese aspecto. En casa hay que mantener el rival lejos de tú área y hoy no lo supimos hacer. Tuvimos buena actitud y entrega, con diez supimos estar. Estoy disgustado por el minuto del empate. Esto es largo y acaba de comenzar. Hay que seguir trabajando".

La expulsión: "Jugar con diez es complicado. El campo es grande y más contra un equipo como el Lugo. No puedes ocultar todo el campo, retrocedimos en el primer tiempo. Llegamos al área rival, pero lo que cuenta son los puntos y hoy sumamos uno. Es un aprendizaje que nos va a servir para el futuro y crecer como equipo".

¿El Oviedo progresa?: "Yo personalmente no estoy disgustado con el Oviedo, ni en Riazor ni hoy, a nivel futbolístico. Las ocasiones hay que materializarlas, uno quiere ganar siempre. El sábado pasado también tuvimos la ocasión. Vamos en buena línea, tenemos que asociar a todo el grupo. Vamos a seguir creciendo como equipo y a competir bien".

Los debutantes: "Javi bien, cumpliendo su rol. Compitiendo contra Barreiro. A Nieto le vi bien, pero le falta algo de chispa, llegó tarde a la pretemporada. Al Oviedo le dará mucho y la gente estará contenta. Es fuerte en defensa y tiene criterio en ataque".