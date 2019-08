La autocrítica de Alfonso: "Tenemos que mejorar y asumir nuestros fallos"

El portero titular del Oviedo, Alfonso Herrero, valoró el estado del equipo tras el entrenamiento de esta mañana en El Requexón, tras el empate de ayer ante el Lugo. Alfonso, que tuvo muchísimo trabajo bajo la portería, llamó a mejorar: "Asumiremos fallos y seguiremos hacia adelante". Además, mostró confianza en la plantilla del Oviedo y habló sobre su momento personal, "me encuentro bien, espero que el míster siga confiando en mi para seguir jugando con orgullo en el Oviedo". Estas fueron sus palabras.

El análisis del partido: "Fue un partido complicado. El Lugo nos planteó un partido difícil. Tuvieron mucha posesión y es difícil jugar contra un equipo que quiere tanto el balón. Hubo fases en las que estuvimos bien, y otras en las que menos. Tenemos que mejorar e intentar no perder los puntos en los momentos finales del partido".

¿Fallos de concentración?: "Al equipo lo vi muy metido, en un partido muy exigente en lo psicológico. El gol llega por un tiro en la frontal. No creo que sean falta de concentración, sino cosas que se dan. Hay que pulirlas y cosas que mejorar. Lo miraremos cada uno en lo individual, asumiremos nuestros fallos y seguiremos hacia adelante".

¿Cómo está en lo personal?: "Las sensaciones son buenas. Queda un mal sabor de boca por esa jugada, pero es algo con lo que vivimos los porteros. Da igual todo lo bueno que hagas, si cometes un error es lo que hay. Seguiré intentando hacer bien las cosas, peleando y entrenando bien. Me toca seguir mejorando para cada vez que me necesite el míster poder jugar con orgullo en este club".

¿Qué espera en su tercer año en el primer equipo?: "Espero dar lo mejor de mí mismo y entrenar bien. Todo este tiempo, tanto jugando como si no, he entrenado bien y creo que ha sido algo diferencial para que el míster haya dado el paso y me haya tocado empezar jugando. Nereo es un gran portero, nos compenetramos muy bien. Espero poder seguir aportando al equipo y que el míster siga confiando en mí. Ojalá se de un buen año y el equipo haga bien las cosas".

¿Cómo vivió la suplencia del año pasado?: "Empecé jugando los once primeros partidos. Luego entró Nereo y hizo una muy buena temporada. Al principio lo viví de manera difícil, porque te cuesta encajar las piezas. Qué es lo que ha fallado y lo que no. Ser portero es una posición en la que o juegas o no. Mientras no jugué entrené bien. Espero que sea así y que el míster sea confiando en mí".

Respaldo a la plantilla: "Es mi cuarta temporada aquí, se bien como van las cosas. Conocemos la ciudad, la afición y el club. El Oviedo está haciendo bien las cosas, se dan pasos cortos pero eficientes. Cada año somos más profesionales. Este año hay buena plantilla, se han hecho buenos refuerzos. Creo que este equipo está preparado para hacer un buen año. Los objetivos se irán marcando según van los partidos".