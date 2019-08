Ortuño: "Tenemos que tener un punto más de concentración"

Javi Fernández y Ortuño, debutantes en el Tartiere, valoraron el empate ante el Lugo. El delantero, goleador ayer por primera vez como oviedista en partido oficial, llamó a aprender de los errores: "Tuvimos ocasiones claras para meter el segundo gol y la expulsión nos ha condicionado durante unos minutos. Debemos de aprender de esta lección. Llevamos dos partidos en los que hemos perdido puntos a partir del 90. Hasta que no pite el árbitro, no podemos desconectarnos del juego", dijo el ariete. Ortuño cree que el equipo debe mostrar más concentración en momentos clave: "Cuando uno tiene algo en la mano, tenemos que tener un puntito más de concentración. En los últimos 15 minutos hay que tener un 10 en concentración. Hemos perdido tres puntos importantes", aseguró. El delantero, pese a la derrota, admitió sus buenas sensaciones tras el gol y agradeció el apoyo de la afición: "Estoy contento de poder ayudar al equipo con goles, pero fastidiado porque hubiera sido mejor llevarse los tres puntos. Para ser agosto, el ambiente ha sido muy bonito. Ha habido muy buena entrada. Siempre ha habido aquí mucha afición y estoy encantado. Con uno menos, nos han empujado", finalizó el delantero. El central Javi Fernández, por su parte, indicó que "hay que pensar en las cosas que hemos hecho mal y reforzar lo hecho bien. Siempre fastidia dejar punto en casa. Ha sido una jugada un poco aislada. Hay que seguir mejorando y seguir en la línea de quedarse con las cosas buenas", dijo el central. Javi no pudo debutar la pasada jornada en Riazor por los problemas del límite salarial. "La semana pasada estuve fastidiado por no poder estar con el equipo. Debuté esta semana, pero no nos vamos contentos. Toca pensar en el Fuenlabrada", finalizó el central azul. El equipo se entrenará esta mañana en El Requexón, a las 10.30 horas a puerta abierta. Sergio Egea, además podrá contar con Bárcenas para el encuentro ante el Fuenlabrada. El panameño está citado con su selección para dos amistosos el 5 y el 8 de septiembre.