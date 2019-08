Alfonso tiene trabajo: lleva diez paradas en dos partidos

Alfonso Herrero ha comenzado la temporada con mucho trabajo bajo palos: ya ha tenido que hacer diez paradas en los dos partidos que van de Liga. Ante el Lugo, el pasado sábado, tuvo que intervenir hasta en ocho disparos de los lucenses, muy sueltos en el Tartiere. Es de los porteros de Segunda más exigidos en este inicio de Liga, víctima en parte de la fragilidad defensiva azul. A Alfonso, del sábado, le queda la espina del empate de los gallegos. Álex López lanzó un trallazo desde fuera del área, el toledano repelió el obús, que quedó botando dentro del área pequeña y ahí apareció Cristian Herrera para poner la cabeza y meter el balón en la red azul.

La jugada marcó el partido y también el análisis posterior. Si Ortuño llamó tras el encuentro a estar más concentrados, Alfonso tiene otra visión. La expresó ayer más en frío en El Requexón, en el entrenamiento de los de Egea. "Al equipo lo vi muy metido, en un partido muy exigente en lo psicológico. El gol llega por un tiro en la frontal. No creo que sean falta de concentración, sino cosas que se dan. Hay que pulirlas, porque tenemos cosas que mejorar. Lo miraremos cada uno en lo individual, asumiremos nuestros fallos y seguiremos hacia adelante", resumió el portero, autocrítico.

Alfonso cumple su cuarta temporada en la institución azul (una en el Vetusta y dos en el primer equipo). La pasada temporada no fue sencilla. Tras un año asentado en la titularidad, Anquela lo sentó en el primer tramo de Liga. "Empecé jugando los once primeros partidos. Luego entró Nereo e hizo una muy buena temporada. Al principio lo viví de manera difícil, porque te cuesta encajar las piezas y qué es lo que ha fallado y lo qué no. Ser portero es una posición en la que o juegas o no. Mientras no jugué entrené bien. Espero que siga siendo así y que el míster sea confiando en mí", aseguró el portero. Sobre el gol del Lugo -error de blocaje para algunos y tiro insalvable para otros- Alfonso se mostró autocrítico y sintetizó las labores de un portero: "Las sensaciones personales son buenas. Queda un mal sabor de boca por esa jugada, pero es algo con lo que vivimos los porteros. Da igual todo lo bueno que hagas, si cometes un error es lo que hay. Seguiré intentando hacer bien las cosas, peleando y entrenando bien. Me toca seguir mejorando para cada vez que me necesite el míster poder jugar con orgullo en este club", resumió Alfonso, que pese a su juventud (25 años) es uno de los futbolistas de la primera plantilla que más lleva en el equipo. "Es mi cuarta temporada aquí, se bien como van las cosas. Conocemos la ciudad, la afición y el club. El Oviedo está haciendo bien las cosas: se dan pasos cortos pero eficientes. Cada año somos más profesionales. Este año hay buena plantilla, se han hecho buenos refuerzos. Creo que este equipo está preparado para hacer un buen año, pero los objetivos se irán marcando según van los partidos", aseguró el portero, que aprovechó para destacar el potencial de Nereo Champagne, su competencia en la portería, "espero dar lo mejor de mí mismo y entrenar bien. Todo este tiempo, tanto jugando como si no, he entrenado bien y creo que ha sido algo diferencial para que el míster haya dado el paso y me haya tocado empezar jugando. Nereo es un gran portero, nos compenetramos muy bien. Espero poder seguir aportando al equipo y que el míster siga confiando en mí. Ojalá se dé un buen año y el equipo haga bien las cosas", finalizó en El Requexón el portero azul.