Cuenta atrás para las salidas

El Oviedo tiene ocho días para dejar la plantilla perfilada. El 2 de septiembre, próximo lunes, el mercado de fichajes cuelga el no hay billetes. Y en los despachos tienen trabajo en una semana en la que, sobre todo, el club espera solucionar las salidas pendientes. Los principales puntos de atención, aunque no se puede descartar alguna sorpresa más, son las situaciones de Diegui e Ibrahima. El lateral derecho, suplente ante el Lugo -tuvo que salir tras la expulsión de Nieto- lleva ya varias semanas en la rampa de salida, aunque sin apenas avances en su marcha.

Con tres laterales derechos en la plantilla -Lucas, Nieto y el propio Diegui- el elegido por el club para aligerar el equipo es el canterano, que cumple su quinta temporada en el primer equipo e incluso fue capitán el año pasado (en esta temporada ya no porta el brazalete tras la votación del vestuario, que eligió a Berjón, Christian, Tejera y Champagne). Sin embargo, la situación de Diegui, todavía no se ha solucionado. El club confía en arreglarlo esta semana, aunque, a día de hoy, es el único lateral diestro disponible para el encuentro del sábado ante el Fuenlabrada a no ser que Lucas esté disponible -se lesionó en pretemporada y todavía no ha debutado-. Además, en los planes del canterano nunca estuvo dejar el club. Ibra, por su parte, tiene una situación más difícil que la de Diegui. A diferencia del lateral Egea le ha dicho que este año tendrá difícil jugar. En dos partidos, con Joselu de baja, solo participó en el descuento frente al Dépor. El problema de la situación para el club es que Ibra no quiere moverse del Oviedo. Desde que Egea le trasladó sus planes no hubo novedades, aunque tiene al menos una oferta extranjera, según su entorno más directo. Se plantea un tira y afloja con el delantero en el final del mercado.