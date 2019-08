Javi Hernández, regreso "casi imposible"

El futuro de Javi Hernández, salvo giro inesperado en los últimos días de mercado, no pasa por regresar al Oviedo esta temporada. El central, exazul, cedido el año pasado por el Madrid, de momento en el Castilla, en Segunda B -fue ayer titular contra las Rozas, 1-1, e incluso anotó un gol anulado por un protestado fuera de juego en las filas madridistas-.

Su futuro todavía podría cambiar de aquí al final del mercado, aunque no parece que pase por el Oviedo. El Madrid tuvo una reunión con el entorno del jugador hace semanas para trasladarse sus planes. Javi Hernández, tras su temporada en el Oviedo en su debut en Segunda, no quería jugar otro año más en la categoría de bronce. Desde el club blanco fueron claros: o jugar en el Castilla o, en todo caso, buscar acomodo en un equipo de Primera División.

La opción del Oviedo, que tiene preferencia en Segunda para una nueva cesión, no se contempló en el encuentro. "Es casi imposible", aseguran fuentes conocedoras de las negociaciones entre el club blanco el jugador. El Oviedo también ve la opción de Javi como una llegada prácticamente descartada a no ser que el mercado diese un vuelco en los últimos días. Michu, secretario técnico azul, comentó la situación hace semanas, "es un futbolista que se revalorizó. Ha ido a hacer la gira con el primer equipo del Madrid. Es cierto que nos gustaría que estuviese aquí, pero su situación es complicada. Viene de hacer una gira con figuras mundiales. Es difícil", dijo el ovetense. Lo más probable para el defensor andaluz, que ayer jugó de lateral izquierdo, es que se quede con Raúl en las filas del Castilla. El Leganés, de Primera División, mostró interés en el jugador al acabar la pasada temporada, pero no llego a formalizar alguna oferta.