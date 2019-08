Christian sube la exigencia: "Tenemos margen de mejora, en ataque y en defensa"

El defensor del Oviedo, Christian Fernández, analizó esta mañana la actualidad del equipo azul tras el entrenamiento en El Requexón. El central se mostró autocrítico tras la derrota en Riazor y el empate en Lugo.

¿Cómo está el equipo?: "Preocupado. De estar con un punto a poder haber tenido cuatro€Esto acaba de empezar, pero tenemos que ser sabedores de que lo que perdemos ahora no se va a recuperar. Estos tres últimos años nos hemos quedado sin los objetivos por detalles".

¿En qué falla el Oviedo?: "El equipo no está funcionando de forma armoniosa. Falta conjugarnos mejor, en casa concedimos demasiado. Muchas veces las cosas no salen como tú quieres, sino como se desarrolla el partido. Tenemos margen todos de mejora, tanto en ataque como en defensa".

El Fuenlabrada: "No conozco nada del rival, no voy a engañar a nadie. Es un equipo que ha llegado con ilusión. Hay que ir con humildad, nos saca cinco puntos y tenemos que empezar a sumar de tres en tres".

Ganar para que no haya ansiedad: "La necesidad existe desde el primer día. Aquí estamos para ganar. El inicio no es el ideal, contábamos con tener cuatro puntos. Tenemos uno y ahora nos toca viajar fuera dos seguidos. Debemos ser realistas y responsables para saber que nos jugamos mucho. No nos podemos plantar en la jornada 5 con un punto. Entones si empezarían las dudas y cierto aire de ansiedad que para nada beneficiaría al equipo. Soy optimista, el equipo compite bien, pero hay que mejorar".

¿Qué les dijo Egea en la charla?: "Nada que no supiésemos. No estuvimos bien en la presión y nos faltó materializar las ocasiones que tuvimos. El resultado fue justo, pero no podemos permitir que se nos vayan tres puntos en el último minuto por una falta de atención".

¿Lateral o central?: "Yo me veo jugando todos los domingos. Siempre he dicho que soy un jugador de equipo y de club. El año pasado jugué en todos los sitios, me faltó de lateral derecho. El año es muy largo y con la disposición que tenemos habrá oportunidades para todos. Lo importante es sumar puntos y estar arriba".