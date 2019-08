Las parejas del Oviedo

Sergio Egea no es un entrenador de dar excesivas pistas. Suele guardarse sorpresas de última hora. Pero los ensayos de El Requexón antes de viajar a Madrid para jugar contra el Fuenlabrada en el Fernando Torres (sábado 18.00 horas) dejaron ayer claros varios matices.

En el encuentro habrá novedades. Algunas obligadas. La defensa no será la misma que jugó ante el Lugo. Nieto está expulsado y Egea deberá alinear otro lateral derecho. Tendrá que elegir entre Diegui y Lucas, aunque parece que este último parte con cierta ventaja. Además, continua la incertidumbre con el futuro de Diegui. Ayer no se produjeron novedades reseñables, aunque todavía quedan cinco días por delante en el mercado de fichajes. El lateral quiere seguir y el club tampoco se pone nervioso con la situación. Si se queda luchará por un puesto como en los últimos 4 años.

El que está listo para entrar es Arribas, que todavía no ha debutado. El central, detalle significativo, participó ayer como pareja de Javi Fernández durante todos los ejercicios y partidillos a dimensiones reducidas. Ambos apuntan a ser la pareja en el centro de la defensa. Se movería Christian, que disputará un puesto con Mossa. Aunque ayer el cántabro no se ubicó de lateral en ningún momento de la sesión.

Las otras novedades en los ensayos se dieron en el centro del campo. Jimmy, que tras no poder jugar los dos primeros partidos por problemas en el límite salarial, fue la pareja de baile de Tejera, titular indiscutible. Ambos formaron el centro del campo en el tramo final de la temporada pasada, con Egea como entrenador. El técnico argentino, además, estuvo muy pendiente y le dio varias indicaciones al jugador ovetense. Con dos sesiones a puerta cerrada por delante para perfilar el once los planes pueden cambiar, pero Jimmy apunta a titular en el primer partido en el que estará disponible. Se podría caer del mismo Edu Cortina o Lolo. También dependerá del sistema de Egea (ayer probó los dos, con dos delanteros y con tres en el centro del campo).

Mientras Egea se piensa los nombres la duda se sitúa en Saúl Berjón. El ovetense tuvo que abandonar la sesión del martes por unas molestias en la espalda y ayer no se ejercitó con el resto de sus compañeros. Escuchó la charla inicial de Egea y regresó al vestuario. Es duda para el sábado, aunque en el club confían en su recuperación.