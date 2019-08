Sergio Egea se pone firme: "Hay jugadores que están más de entrenador que de jugador"

Sergio Egea, entrenador del Oviedo, valoró hoy el estado del equipo a tres días de enfrentarse al Fuenlabrada en el Fernando Torres (18.00 horas) y aprovechó para lanzar varios mensajes. Algunos dedicados a los jugadores.

"Hay jugadores que están más de entrenador que de jugador. El jugador tiene que dedicarse a jugar. Y ya está. Y cuanto mejor lo haga, mejor para el equipo", dijo el argentino, sin concretar que futbolistas, a raíz de una pregunta sobre la presión del Oviedo y la táctica del sábado pasado ante el Lugo (1-1). "Hay cosas que corregir y de esos se encarga el cuerpo técnico", recalcó.

Egea también fue preguntado sobre las palabras de Christian, que aseguró estar preocupado y dijo que el Oviedo no podía llegar a la jornada 5 con un punto. Recogió el guante. "Yo siempre pienso que hay que mirar el presente, estoy en la tercera. ¿Por qué voy a irme a la 5ª jornada o a la 42? El presente es lo más importante y es Fuenlabrada. No adelantemos acontecimientos, seamos sensatos y coherentes. El presente no es tan malo, tenemos un punto, pero quizá podríamos haber tenido más si hubiésemos tenido acierto. Estoy contento con el trabajo de los chicos, vamos a Fuenlabrada y vamos a competir de la mejor manera".

El entrenador azul también lanzó un mensaje de calma al entorno: "Por favor, que la moral no esté baja en la segunda jornada. Seamos optimistas, esto es muy largo. Esta ciudad y el club deben saber que con paciencia y tolerancia se llega a buen puerto. Estemos tranquilos y corrijamos errores, pero que sepamos que estamos en una Segunda muy competitiva".

En lo estrictamente deportivo, dijo que Joselu no podrá ir todavía convocado y que Berjón se entrenó con normalidad y que podrá jugar ante el Fuenlabrada. Diegui, por lo dicho por Egea, parte con ventaja para jugar este sábado.