Egea: "Hay futbolistas que están más de entrenador que de jugador"

"Hay futbolistas que están más de entrenador que de jugador. El jugador tiene que dedicarse a jugar". La frase es de ayer de Sergio Egea antes de que el Oviedo juegue el tercer partido de Liga.

El entrenador llegó a la sala de prensa de El Requexón, en la previa al partido contra el Fuenlabrada, mañana a las 18.00 horas, como cualquier día habitual. Chándal verde del club, sonriente y bromista, saludó amigablemente a los periodistas presentes en la pequeña sala y tomó asiento. "¡Al ataque!", dijo con ironía para disponerse a esperar las preguntas.

Y Egea contestó a todo. Y también a todos. En una comparecencia, de poco más de diez minutos, marcada por los mensajes que el entrenador envío a sus futbolistas (uno fue directo a Christian Fernández). Todo llega cuando no van ni tres semanas de competición, aún agosto, con 1 punto de 6 para el Oviedo y el casillero de victorias vacío.

Esta semana, desde el empate ante el Lugo, analizaron la situación Javi Fernández, Ortuño, Alfonso, Christian y Jimmy.

El central murciano llamó "a seguir mejorando", Ortuño se centró en la fala de "concentración" y Alfonso dijo que son "cosas que se dan en los partidos".

Jimmy y Christian, los más recientes, hablaron de mejorar. El centrocampista, que todavía no ha debutado, dijo que el equipo "estuvo bien, pero hay que corregir mucho" y Christian, titular los dos partidos, analizó el fútbol del Oviedo ante el Lugo. "No estuvimos bien en la presión de su salida de balón (...). Estamos compitiendo bien, pero hay muchas cosas que mejorar. El equipo no está funcionando de forma armoniosa, indudablemente falta conjugarse mejor".

Egea fue preguntado por esos análisis, sobre la presión del equipo y asuntos tácticos y respondió sin miramientos: "Hay jugadores que están más de entrenador que de jugador. El jugador tiene que dedicarse a jugar. Y ya está. Y cuanto mejor lo haga, mejor para el equipo", dijo sin alzar la voz, en un tono pausado.

Poco antes respondió sobre las palabras de Christian ("no podemos llegar a la jornada 5 con 1 punto, empezarían las dudas"): "Siempre pienso que hay que mirar el presente. Estoy en la tercera, ¿por qué voy a irme a la 5ª o a la 42? El presente es lo más importante. Y es Fuenlabrada. Después vienen Mirandés y Elche. No adelantemos acontecimientos, seamos sensatos y coherentes. Analicemos el presente, que no es tan malo. Tenemos un punto, pero podríamos haber tenido más con acierto. Estoy contento con el trabajo de los chicos, la semana ha sido muy buena. Vamos a Fuenlabrada y vamos a competir de la mejor manera. Somos un buen equipo", recalcó.

El entrenador del Oviedo, además, se mostró optimista en todo momento y llamó a una victoria: "Vamos a buscar el triunfo para cambiar esta dinámica, donde el segundo tiempo en Coruña fue interesante. Se pudo haber ganado el partido. Contra el Lugo se te queda mal sabor de boca. Hay que seguir, tener mucha voluntad y constancia. El equipo entrena bien, por momentos tiene buen fútbol. Hay cosas que corregir, y de eso se tiene que encargar el cuerpo técnico".

El técnico también tiró de autocrítica en la faceta defensiva. "No me gusta que me creen tantas ocasiones de gol en casa, no es bueno. Un equipo defensivo tiene más posibilidades de ganar que de la otra forma. Pisamos mucha área rival, llegamos mucho, pero concedemos atrás. Es una falta de equilibrio y nosotros no lo queremos. Tenemos que defender mejor sin pelota. En el fútbol español, desde que llegó Cruyff con el fútbol total, parece que la pelota es lo más importante. Hay que saber jugar sin pelota, que es muy importante en cualquier equipo", afirmó.

Egea hizo hincapié en ver el lado positivo y sacar el optimismo. "Los análisis tienen que ser coherentes, con sentido común. Uno siempre querría tener seis de seis, trabajamos para ganar. Cuando pierdes parece que el mundo se te viene encima. Parece que la derrota es inaceptable. Estamos en el comienzo de Liga, todos están con dudas. Quitando el Fuenlabrada y el Huesca no hay muchos que hayan ganado los dos. Siempre hay incertidumbre, tenemos que cambiarlo. Ser positivos y demostrar que podemos competir con cualquiera", reiteró, antes de pedirle a la afición que no tenga el ánimo bajo, "por favor, que la moral no esté baja en la segunda jornada. Seamos optimistas, no tiremos piedras contra nuestro tejado, esto es muy largo. Esta ciudad y el club por experiencia deben saber que con paciencia y tolerancia y buen trabajo se llega a buen puerto. No nos volamos locos. Estemos tranquilos y corrijamos errores, pero que sepamos que estamos en una Segunda muy competitiva. Oviedo está haciendo las cosas bien, con el optimismo llegaremos mejor a las cosas", reiteró Egea.

El entrenador, en lo deportivo, ocultó sus cartas. Pero descartó a Joselu, "le falta todavía" y confirmó que Berjón puede llegar a Fuenlabrada, "creemos que puede participar".

También habló sobre el mercado de fichajes, El mercado está abierto y puede haber salidas y entradas. En todos los equipos, no hay excepciones. Este tema lo llevan Michu, Joaquín y César, que siempre quieren conformar el mejor plantel. Hasta el día 2 todo puede pasar", analizó.