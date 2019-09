Bárcenas y Arribas, lecturas diferentes

No había ayer consuelo para el vestuario del Oviedo. Los jugadores que desfilaron por la recién estrenada zona mixta del Fernando Torres no ocultaron la notable decepción tras la derrota. Egea habló de un vestuario "hundido" y las caras de los futbolistas eran un poema. Dieron la cara Arribas, que debutó ayer, y Bárcenas que salió en la segunda parte.

El central madrileño, clarísimo en sus palabras, hizo un análisis de la derrota y responsabilizó a la parte ofensiva: "Si metemos el mano a mano que tuvimos antes, hubiéramos ganado. Si no metes gol y ellos, sí, te ganan. Es así de sencillo. En la segunda parte no han creado casi ninguna ocasión. En la primera, dos córners. Nosotros hemos tenido el balón, ocasiones, pero no las hemos metido", dijo el central.

El atacante panameño, que tuvo una oportunidad al final, respondió sobre el análisis del central poco después. "Hubiésemos, hubiésemos...Al final perdimos. Si hubiésemos ganado estaríamos felices todos. Solo queda pasar página", aseguró.

Arribas, además, aseguró que todavía le queda tiempo para pillar la mejor forma física: Llevaba cinco meses sin jugar y me ha costado mucho. Solo se coge el ritmo jugando. He jugado 20 minutos en cinco meses. Al final, poco a poco, iré cada día mejor. Seguro que, dentro de varios partidos, estaré al cien por cien", destacó.

También habló del árbitro, "la roja es cuestión del árbitro. A mí me pisan en la primera parte y no saca ni amarilla. Creo que en esa jugada hay una falta previa a nosotros que no ha pitado tampoco. Contra eso, no podemos hacer nada".

Sobre el futuro del equipo se mostró cauto y dijo que "quedan 39 jornadas. Esto acaba de comenzar. Esto es como termina, no como empieza. Tranquilidad y a seguir trabajando. Lo mental también se entrena", finalizó el central azul.

Bárcenas, que ayer ya volaba a Bermudas para concentrarse con su selección, dijo que "no se puede seguir así. Puede ser mental. No sé qué ha pasado, que nos metan esos goles en los últimos minutos. Hay que tratar de estar más concentrados", reiteró. Sobre su situación personal recalcó que Llegué tarde al equipo. Voy poco a poco, recuperando sensaciones. El míster decide. Voy a seguir trabajando para que llegue la oportunidad", afirmó.

Bárcenas se ubicó como segundo delantero al final del partido: "Es una posición que ya conozco. Jugaba ahí en México y bien. Me siento cómodo y el míster es el que decide", finalizó el panameño en la zona mixta del Fuenlabrada.