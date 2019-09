Egea: "Tenemos que realizar un trabajo psicológico"

El entrenador del Oviedo llegó a la sala de prensa del Fernando Torres muy tocado tras la derrota en Fuenlabrada. Para Sergio Egea, sobre todo, las razones de este mal inicio de Liga en el Oviedo son mentales. "Estamos perdiendo los partidos en los últimos minutos. Quizás hay jugadas en las que hay que tener más contundencia. No habíamos hecho mal las cosas y estábamos controlando al rival. Tenemos que seguir trabajando y reforzar lo anímico, porque los jugadores están hundidos Sin hacer un mal partido, jugando de igual a igual ante un rival de dulce, se nos ha ido el punto", resumió el técnico.

El argentino fue más allá en su análisis sobre el aspecto mental: "Tuvimos ocasiones, tenemos un virus negativo que los jugadores no se merecen por el fútbol que hacen. Hay que trabajar anímicamente, realizar un trabajo psicológico. No podemos llamar la atención a los jugadores por la actitud, pero en momentos puntuales las ocasiones del rival entran y las nuestras no. Hay que levantarse y estar más atento que nunca para cambiar la dinámica negativa y salir de este bache. No nos queda otra que pelar", incidió el argentino.Sobre la revolución en el once, tres caras nuevas y el cambio de sistema, Egea dijo "En este plantel todos los jugadores están capacitado para jugar" y también habló sobre la expulsión de Tejera, "muchas veces el ímpetu es esto, pero hay que entender al futbolista, se juega a muchas revoluciones".

Preguntado sobre el mercado de fichajes dijo que es cuestión de lala "dirección deportiva".