24 horas para fichar a Torres

L. C.

Michu L. C.

El Oviedo inicia la jornada hoy a las 10.30 horas y no la acabará hasta las 00.00. El club afronta las últimas horas del mercado de fichajes con muchos asuntos que resolver y muy poco tiempo por delante. El foco en las entradas está puesto en el pivote Dani Torres. Las negociaciones para la rescisión entre el jugador y el Alavés se han desarrollado durante todo el fin de semana.

Ha habido avances, tímidos acercamientos de posturas, pero el acuerdo final se resiste. El escollo es solamente económico. Torres, vaya donde vaya, verá disminuida su ficha en una alta cantidad y no quiere perdonarle dinero al Alavés, con el que tiene contrato por un año más. Ambas partes confirman lo dificultoso del acuerdo vistas las pretensiones de cada uno. El sábado, tras el partido del Oviedo, las posiciones seguían "muy enquistadas", según fuentes de la negociación. Y ayer las conversaciones seguían. El Alavés subió a 300.000 euros el viernes y el entorno del jugador espera otra subida del conjunto en las próximas horas.

Lo esperado, pese a la situación, es que hoy se dé luz verde a la rescisión. El pulso debe solucionarse, porque el Alavés quiere desprenderse de Torres y este no quiere tener un año en blanco. El toma y daca tiene que resolverse hoy. No hay más tiempo.

El Oviedo sigue pendiente y, pese al interés de otros equipos de la categoría en Torres, entre ellos el Dépor, la entidad no se pone nerviosa. El club azul confía en el acuerdo verbal alcanzado con el jugador, por tres años.

Una vez que Torrres logre la esperada rescisión recibiría la llamada inmediata del Oviedo para desplazarse a la ciudad y firmar su nuevo contrato con el club azul. Ese, al menos, es el plan de ruta que tiene el Oviedo con el pivote. Aunque, el hecho de que no haya nada aun firmado, provoca que no se pueda adelantar ningún desenlace. Fuentes cercanas al jugador llevan sosteniendo todo el verano que el pivote interesa a "media segunda".

Mientras se prepara la posible llegada de Torres, la operación salida del Oviedo, pese a lo improbable, sigue activada. Para Michu, secretario técnico, y Joaquín del Olmo, hombre de Carso, será un día de llamadas y mensajes. El ovetense, el pasado 8 de agosto, dijo que habría marchas. "Hay que cuadrar números y un límite salarial". Desde entonces volvieron al filial Steven, Viti e Ugarte, pero no salió nadie.

No obstante, no preocupa excesivamente en la entidad que no se produzca ninguna marcha más -los elegidos para salir serían Diegui e Ibra-, pero se intentará hasta el final. En el último día de mercado pueden aparecer ofertas de última hora. A eso se agarra el Oviedo.

El caso del lateral derecho es el que más sorprende. Diegui ha sido titular en dos de los tres partidos que lleva disputados. Lleva en el mercado desde verano, pero no llegó la oferta adecuada. Diegui renovó la temporada pasada y entre sus planes nunca figuró marcharse. La responsabilidad, pues, estaba en el club, al que le quedan pocas horas para buscarle destino.

Algo similar, con matices, sucede con Ibra. A diferencia de Diegui no cuenta para Egea, que así se lo dijo al jugador. Pero el delantero, como sucede con Diegui, tampoco quiere marcharse y no ha escuchado ninguna oferta. El Oviedo confíaba al inicio de mercado en lograr su salida, pero su entorno siempre la descartó. El delantero no espera ninguna sorpresa esta mañana. Su plan es el mismo: seguir en el Oviedo y cambiar el parecer de Egea.

Pase lo que pase en el trascurso de las últimas horas del mercado, la plantilla del Oviedo para luchar por el ascenso quedará cerrada hoy.