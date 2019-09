Omar Ramos: "No estamos tan mal, nadie nos pegó ningún meneo"

El extremo del Oviedo Omar Ramos, titular el sábado en la derrota ante el Fuenlabrada (2-1), analizó hoy la situación del equipo.

El inicio de Liga: "No hemos empezado bien. En el juego ningún equipo nos ha pasado por encima, tuvimos opciones en todos los partidos y no tenemos la suerte de cara. A lo largo del año pasará al revés. Esto es fútbol, también les pasa a los grandes equipos, se ve en Primera División. Tenemos que intentar mejorar, sobre todo en las acciones a balón parado. Falta un poco de concentración, pero en el aspecto mental no estamos tan mal".

Perder puntos al final: "Nos ha pasado en estos tres partidos. A lo largo de la temporada nos pasará al revés. Así es el fútbol. No es en el juego, sobre todo son acciones en el balón parado. Ningún equipo nos ha pegado un meneo, son acciones puntuales"

Su situación personal: "No fue mi mejor partido. Hay que ir poco a poco y mejorando. Aprovechando las oportunidades que nos da el entrenador. Hay que seguir mejorándolo y seguir intentándolo. Llevaba casi 4 años sin hacer pretemporada. Venía de varios meses parado, estoy bien. Físicamente voy bien"

El mercado de fichajes: "Como siempre, no tenemos nada que ver con eso. Tenemos que estar centrados. Si tiene que venir alguien bien, y sino los que estamos. Esto cambiará e irá a mejor".