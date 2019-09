El Oviedo siembra dudas

Agosto se fue para el Oviedo en Fuenlabrada y deja en el camino la primera "mini-crisis" en el equipo azul. Los números en el inicio de Liga -1 punto de 9 posibles-, pero, sobre todo, la forma en la que han volado los puntos (todos en los últimos minutos de los encuentros) han "hundido" al vestuario en el aspecto mental.

Así lo aseguró Sergio Egea tras el encuentro contra el Fuenla, llamando al trabajo psicológico. También tiene por delante el técnico labores en el césped: el Oviedo no se encuentra. En 270 minutos van seis goles en contra y solo tres a favor, tres alineaciones diferentes (18 jugadores) y dos sistemas. El Oviedo tiene tiempo. El Mirandés espera el domingo (18 horas), en otro desplazamiento. Luego vendrán Elche y Extremadura en casa.

Un dibujo mutante con futbolistas que entran y salen. Egea nunca escondió su deseo de jugar con un sistema de dos puntas. El trivote, solo por las circunstancias. Y el sábado en Fuenlabrada formó con un segundo punta. El elegido fue Sangalli. El donostiarra, extremo atrevido, principal arma ofensiva del Oviedo hasta el sábado, no se encontró de mediapunta. Participó menos que en los anteriores partidos y tuvo poca influencia.

Lo esperado es que vuelva a la banda ante el Mirandés. Su sitio en la derecha lo ocupó Omar Ramos, que pasó de olvidado a titular en solo dos semanas. Fue el descarte técnico en Riazor e incluso tuvo muchas posibilidades de salir del club si hubiese llegado una buena oferta, aunque finalmente no se dio la fórmula adecuada. El camino a la inversa de Omar lo hicieron Cortina y Obeng. El primero, titular los dos primeros partidos, fue la gran ausencia de la lista. Y el delantero, revulsivo, con preferencia para Egea respecto a Ibra, jugó con el filial (anotó dos goles). Arribas, llamado a liderar la defensa, evidenció su falta de forma física (él mismo lo dijo tras el partido). Y Jimmy volvió a ser titular, en detrimento de Lolo, suplente por primera vez. Hasta ahora, Egea ha utilizado a 18 futbolistas distintos. De los jugadores de campo, únicamente no han participado Lucas, salió de lesión y Borja Sánchez, que no cuenta para Egea en este inicio.

Sigue el Oviedo frágil, esta vez a balón parado. El equipo azul es, tras el Dépor de Anquela (8), el equipo más goleado de Segunda (6), empatado con el Mirandés. La sensación de fragilidad empezó en Riazor, siguió en Lugo y en Fuenlabrada sumó un factor nuevo: el balón parado. El Oviedo encajó su primer gol de estrategia y fue un flan en los córneres en contra. Pudo recibir el 2-0 poco después de encajar el primero. Egea, en general, habló de "errores individuales" en la sala de prensa, pero, el vacío a la espalda de los dos centrocampistas, el otro día Jimmy y Tejera, volvió a aparecer. El balón parado, los errores individuales y la sensación general de inferioridad en la medular suponen una losa. El técnico argentino, tras la expulsión del Tejera, tendrá que darle una vuelta de tuerca al centro del campo el siguiente domingo. Jimmy seguirá en el once salvo sorpresa, por lo que Lolo y Cortina se disputarían el otro puesto.

Falta de acierto. Fue un análisis en caliente de un miembro del vestuario. Arribas, tipo con personalidad con años de experiencia, habló sobre la falta de acierto del Oviedo. "Tuvimos ocasiones, pero no las hemos metido". Y es que, aunque la parte ofensiva azul parece salvarse en este inicio, la puntería también falla. El Oviedo necesita tirar 9 veces para anotar un gol. Lleva 37 remates y cuatro goles. Y, sobre todo, al conjunto carbayón le falta la claridad necesaria para decidir en los momentos clave. Ante el Lugo, pese a la superioridad visitante en la posesión, el Oviedo pudo sentenciar en al menos dos contras. Y falló. Ante el Dépor Sangalli tuvo una ocasión clarísima y, frente al Fuenlabrada, primero Bárcenas y luego el propio donostiarra pudieron anotar el segundo. Detalles, acciones puntuales, que pudieron cambiar el devenir de un partido y sumar puntos para el zurrón.

Un arranque para olvidar con un precedente para soñar. 1 punto de los primeros 9. El Oviedo no tenía un registro tan pobre desde hace ocho años, en 2011, en Segunda B. Para encontrar una cifra similar en el fútbol profesional hay que irse hasta la temporada 2002/2003, antes del descenso administrativo. Sí hay un precedente positivo en la campaña pasada. Osasuna, que ascendió directo, empezó la campaña con muchas dudas y no logró la victoria hasta la cuarta jornada. En tres encuentros, como el Oviedo, tenía un punto.

Un partido fuera y dos seguidos en casa para reaccionar. El Oviedo llegará con urgencias a Miranda, que, como los azules, todavía no ha ganado. Tras ese encuentro, con la ciudad en fiestas, recibirá al Elche y al Extremadura. Tres citas para cambiar el rumbo y despejar las dudas tras este inicio con baches.