Omar Ramos, optimista: "No estamos tan mal"

Omar Ramos fue ayer el encargado de analizar la situación del Oviedo tras la derrota ante el Fuenlabrada, que ha dejado a los azules con el peor inicio en Segunda desde la temporada 2015-2016. El canario, que fue titular y tuvo sus primeros minutos a las órdenes de Egea esta campaña, lanzó un mensaje tranquilizador y llamó a mejorar. Además, aseguró que el vestuario no está tocado en lo anímico. "No creo que estemos tan mal. A balón parado nos han metido goles y así nos han ganado. La cosa no está saliendo bien, pero hay que estar tranquilos, queda mucha Liga y muchos partidos. Hay que intentar mejorar", aseguró Omar por la mañana en El Requexón, tras el entrenamiento matutino.

El oviedista habló varias veces sobre la necesidad de defender bien el balón parado. El Oviedo lleva encajados seis goles, solo uno de ellos de estrategia, el primero recibido contra el Fuenlabrada. En ese encuentro los azules lo pasaron mal defendiendo los córneres. "Es verdad que no hemos empezado del todo bien. En el juego ningún equipo nos ha pasado por encima, en todos los partidos hemos tenido opciones de ganar. A lo largo del año pasará al revés, ganaremos puntos en el minuto 90, porque esto es fútbol. El resto de equipos también pierden. Hay que intentar mejorar y estar concentrados, sobre todo a balón parado, que es donde más errores estamos teniendo", recalcó.

El conjunto azul, además, ha perdido todos los puntos en los últimos minutos del partido. Dépor, Lugo y Fuenlabrada metieron al final. Omar cree que se debe a acciones puntuales: "No son aspectos del juego, sobre todo son acciones en el balón parado. Ningún equipo nos ha pegado un ´meneo´. Son acciones puntuales", aseguró.

El canario también habló sobre su situación personal. Omar pasó, en dos semanas, de ser el descarte técnico en el primer partido de Liga a lograr un puesto en el once titular. Ante el Fuenlabrada jugó ubicado en la banda derecha. El futbolista no se marchó contento. "No tuve mi partido el otro día en Fuenlabrada. Hay que ir poco a poco mejorando e intentar aprovechar los minutos que me da el entrenador. No queda otra; seguir para adelante que esto es muy largo. Llevaba casi cuatro años sin hacer una pretemporada completa y eso se nota. Este año estoy bien y ahora ir cogiendo ritmo de fútbol", indicó.

Sobre el mercado de fichajes no quiso mojarse en exceso. "Nosotros vivimos el final del mercado como siempre, los que se encargan de ello son otros. Nos tenemos que centrar en lo nuestro, si tiene que venir algo bien y si nos quedamos los que estamos pues ya está. Seguro que la situación cambiará e irá a mejor", indicó Omar, que intentará volver a ganarse un puesto el próximo domingo frente al Mirandés. Egea preparará esta semana el plan táctico y todo indica que repetirá el sistema con un mediapunta, aunque Sangalli podría regresar a la banda derecha. El canario, en ese caso, podría ubicarse en la mediapunta.