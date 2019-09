El Oviedo Femenino salva la papeleta

El Oviedo Femenino ha pasado de estar en zona de alarma a activar el estado de moderado optimismo. El club está a punto de firmar un acuerdo de patrocinio con una empresa privada que le garantice la estabilidad económica en la Segunda Reto-Iberdrola, en la que debuta el próximo sábado en el San Gregorio. Esa inyección económica permitiría, el menos, poder afrontar la temporada 2019/2020 sin excesivos agobios económicos.

La estabilidad económica del Oviedo Femenino durante la siguiente campaña se vio comprometida tras la negativa del Ayuntamiento al club a darles una subvención de 120.000 euros. La entidad planificó la nueva temporada en base a ese dinero y, una vez cerrada esa puerta, los cálculos pasaban por buscar apoyo privado. Si no, el primer equipo del club dejaría de competir. Los dirigentes calculaban que como mucho durarían hasta diciembre. Ahora las perspectivas han cambiado tras la aparición de ese patrocinador y otros que podrían sumarse al proyecto.

"El nuevo patrocinador que llegará nos da luz y esperanza. Inscribir al equipo fue un riesgo en base a las circunstancias que había, pero era un riesgo necesario. No podíamos dejar pasar este tren, el momento del fútbol femenino es ahora", explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA la presidenta del Oviedo Femenino Beatriz Álvarez, que quiso analizar todo lo sucedido. "La negativa del Ayuntamiento nos dejó con las piernas temblando, pero siempre intentamos buscar alternativas. Estamos agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido. Del Oviedo, con el que guardamos la relación intacta, de los aficionados, de la Federación Asturiana...Todos han colaborado", asegura Álvarez.

La dirigente quiso aprovechar para zanjar varias cuestiones sobre la situación económica del club: "Las cuentas son transparentes y accesibles para todos los socios. El presupuesto del club es lo más ajustado posible a las necesidades del fútbol femenino. Y es para once equipos, no para dos. La plantilla del primer equipo está hecha en su mayoría con gente de la casa. Se dio a entender que estábamos aplicando un coste altísimo y no es verdad. El conjunto global del sueldo todas las jugadoras del club no supera los 6.000 euros mensuales, unos 300 de media. Hablamos de salarios indignos", recalca Álvarez, que pone como ejemplo otros equipos de la categoría, "el presupuesto de Alavés para tres equipos era de 500.000 euros. Nosotros tenemos 330.000 euros para once. En la Tercera División asturiana seríamos el presupuesto más bajo", apuntó la presidenta del Oviedo.

Ahora, desde el club ovetense esperan una buena respuesta en la campaña de abonados que permita seguir soñando: "Estamos agradecidos a todos".