Michu, secretario técnico del Oviedo: "Si la afición la toma con alguien que sea conmigo"

El secretario técnico del Real Oviedo hizo ayer un balance del equipo después del cierre del mercado de Segunda División.

Valoración de la plantlla.

"La temporada pasada el equipo estaba con 19 futbolistas, este año estamos con 22. Tenemos tres recursos más que el año pasado".

Limite Salarial

"El tope salarial es como el del año pasado, gracias al máximo accionista que tenemos detrás, que, temporada tras temporada, ayuda económicamente a que el Oviedo tenga muchos más recursos económicos para hacer una plantilla. El Oviedo estará en torno al décimo o undécimo presupuesto de la categoría. Es de agradecer que Arturo nos ayude, pero con esa ayuda estamos en torno al décimo o undécimo".

Inscripciones de los futbolistas al inicio de la temporada

"En cuanto a las inscripciones, normalmente con un documento en la Liga, La Liga daba el ok, este año ha dicho que no, pero al final se ha solventado con una ampliación de capital y ya están todos los futbolistas inscritos. Los futbolistas que tenían contrato del año pasado ya estaban inscritos de primeras, porque si no para nosotros hubiera sido muy sencillo sacar a Joselu por decisión médica y haber inscrito al resto de futbolistas. La Liga no te deja porque detecta que tiene contrato en vigor".

Fichaje de Dani Torres

"Se habla de Dani Torres. Hay algo de desconocimiento. Tu intentas firmar, por poner un ejemplo, a Álvaro Medrán, que vamos a poner que ganaba 2 millones de euros en el Valencia y ya no tiene equipo, negocias con él 200.000 euros. A ti te computa 1 millón de euros porque La Liga te dice que no se cree que gane 200.000. Y, evidentemente, 1 millón de euros no tienes. Por eso, es difícil que un equipo como nosotros firme a futbolistas de Primera con un contrato alto".

"Dani Torres es cierto que es un futbolista interesante, a mi me parece un muy buen futbolista, pero me voy al tema de antes. Futbolistas de Primera División y buenos, con contratos altos en Primera División, es muy difícil optar a ellos para nosotros. Nuestro presupuesto estará entre el décimo o undécimo. No es tan elevado como el del Rayo Vallecano, que se puede permitir pagar un traspaso de 2 millones de euros. Es difícil competir contra esos equipos económicamente. El equipo en el campo va a competir contra todos, de eso me voy a encargar yo personalmente, aunque económicamente esté en desigualdad".

Tres laterales derechos

"Es cierto que pudo haber alguna salida que no se dio, al club no llegaron ofertas concretas por ningún futbolista. Si hubiera llegado una oferta de 5 millones por Jimmy pues seguramente hubiéramos aceptado. A raíz de esto, el club tiene un concurso de acreedores, es decir, si el club recibe 6 millones por Jimmy, el club no recibe 6 millones".

"El año pasado el Granada sube con un lateral derecho que pasa a jugar por la izquierda".

Las críticas al equipo

"Me desilusiona a mí mismo un poco que el entorno esté así, no sé si esperaba que el último día viniesen futbolistas de la talla de Messi o Ronaldo, el límite salarial está cubierto y son los futbolistas que tenemos. Yo asumo la responsabilidad, si pudieran pedir algo a la gente es que dejase a los futbolistas tranquilos. Me gustaría que a los futbolistas se les dejase jugar, al final esto es de los futbolistas, los demás estamos porque tenemos que estar"

"Si la afición la tiene que tomar con alguien que la tome conmigo".

"El futbolista es humano y le gusta que le apoye la gente".