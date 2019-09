Joselu, delantero del Real Oviedo: "Estoy apto para lo que necesite el entrenador"

Joselu compareció tras el entrenamiento del Real Oviedo está mañana en El Requexón y lo hizo para confirmar que está disponible para jugar el domingo (18 horas) ante el Mirandés después de superar una lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano. "Al 100% está claro que no estoy porque llevo una semana con el grupo, pero físicamente estoy bien, apto para lo que necesite el entrenador", señalaba.

Ahora, explicaba el jugador, "la pelota está en el tejado del entrenador" para llevarlo o no llevarlo al desplazamiento del equipo a Miranda de Ebro: "No sé nada, es responsabilidad de Egea decir si estoy convocado o no", añadía.

La del domingo puede ser la primera oportunidad de Joselu de formar una pareja en la delantera con Alfredo Ortuño y también la primera de Egea para formar con el dibujo (1-4-4-2) que más le gusta: ""Le gusta el sistema 1-4-4-2, en este inicio no lo ha utilizado por diferentes circunstancias. Yo, por mi parte, me entiendo con todos los compañeros, pero tengo ganas de probar con Ortuño a ver cómo nos desenvolvemos juntos".

Una manera, además, de reconducir el rumbo de un Real Oviedo al que le está costando comenzar esta temporada: "Está claro que no estamos haciendo las cosas bien porque llevamos un punto de nueve".