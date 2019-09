Lanzar el ancla

Aquel día, mi padre dejó de ser del Oviedo por unas horas. Fue la única vez en su vida. Era el 18 de enero de 2004. Sucedió en Luanco. Una tarde de domingo. El Oviedo ganó por la mínima al equipo local, el Marino. El gol fue obra de Aitor Aldeondo. Pese a la victoria, mi padre salió de Miramar con un cabreo considerable. Al llegar al coche, me dijo que no entendía cómo habíamos podido perder ese partido. Tardamos unos segundos en darnos cuenta de lo que estaba pasando: el Oviedo había jugado de blanco y su rival de azul. La única referencia que aquella plantilla tenía para mi padre -un señor de cierta edad bastante despistado cuyo equipo había incorporado a más de 20 nuevos jugadores en la última temporada- era, por razones obvias, Kily. Y Kily aquel día no jugó. Mi padre pasó inmediatamente del cabreo a la alegría, y la vuelta a Oviedo ya fue otra cosa.

Los hinchas -y también los que no lo son- necesitamos referencias. Cuando no las vemos, nos sentimos perdidos, desubicados. En los últimos meses, a muchos oviedistas nos ha pasado eso. El mensaje iba por un lado y las acciones por otro. Si a eso añadimos las diferentes corrientes de intereses que desde hace tiempo rodean al club, el resultado es una mezcla peligrosa. Un buen ambiente puede llevar a un equipo normalito a alcanzar cotas más altas. Un entorno enrarecido lleva, casi siempre, al desastre. Y da igual el talento que acumules.

La rueda de prensa de Michu del miércoles es el ancla que el Oviedo necesitaba desde hacía bastante tiempo para estabilizar la nave ante los vientos que soplaban en diferentes direcciones. Fue una comparecencia extraña, porque dio respuestas a muchas preguntas. Y ya se sabe que las ruedas de prensa de hoy sirven para casi todo lo contrario. El director deportivo explicó la situación actual del club de una forma que es de agradecer: con franqueza, con tranquilidad y con respeto. Habló al hincha de tú a tú y le puso todas las cartas sobre la mesa. A uno le puede gustar más o menos lo que oyó, pero no se puede negar la transparencia. Y tampoco se puede negar que los aficionados identifican muy bien lo que es de verdad y lo que no. El mensaje está ahí, ahora es importante mantener la coherencia con lo dicho. También reforzar la estructura del club -tiene prácticamente la misma que en 2003- y aceptar las críticas de una forma natural. Los errores son errores, y los aficionados agradecen más una explicación o una disculpa que la sensación de que todo marcha a la perfección. Que no existe el club perfecto es algo que debería calar tanto dentro como fuera.

La temporada pasada el oviedismo estuvo a punto de saltar por los aires cuando a Anquela se le ocurrió decir que lo primero de todo era llegar a los 50 puntos. En el fútbol, la mesura suele castigarse. Los hinchas vivimos de la ilusión. Cada temporada imaginamos un ascenso y varios fichajes que serán el no va más. Cada partido soñamos con un gol redentor en el minuto 90. Y, como decía Galeano, ese milagro se produce de una forma lo suficientemente periódica como para no perder la esperanza de que volverá a suceder. Contra esa ilusión desmesurada y a veces ilógica (yo, por ejemplo, tenía hasta pensada la canción que sonaría cuando ganáramos una Copa del Rey), hay que alinear el mensaje y mantener un rumbo fijo. Los mensajes que contradicen los hechos frustran y desesperan. Y viceversa.

En aquella misma temporada, la 2002-2003, el Arteixo nos privó de ascender. Aquel sábado, cuando volví a casa, me encontré un folio pegado a la puerta de mi habitación. Ponía: "Yo sigo siendo del Real Oviedo hasta la muerte. Hasta la mía, claro. Fdo: Papá". Era el mismo padre que no reconocía a los jugadores, pero sí el escudo de su equipo.

Porque, en el fondo, el nombre de los 11 jugadores que visten nuestra camiseta son lo de menos. Todos sabemos lo mismo de fútbol: mucho cuando acertamos y poco cuando fallamos. Desconozco la capacidad de nuestra plantilla de este año, pero una vez cerrado el mercado, como son los míos, los apoyaré sin condiciones. Somos una afición peculiar -silbamos a Prosinecki y despedimos en pie a Rubiato- pero bastante apañada cuando se trata de ir en la misma dirección. Para bien o para mal.

Peor que lo deportivo sería que, igual que aquella tarde de enero de 2004, algún aficionado llegara al campo, no lograra identificar al equipo y que no fuera por despiste. Ahí las señales de alarma se empiezan a encender. Toca atenderlas con mesura, transparencia y hablando de tú a tú al oviedista. Exactamente igual que hizo el miércoles Michu.