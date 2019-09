Sergio Egea, entrenador del Real Oviedo: "La exigencia es buena porque te hace crecer"

Sergio Egea puso tranquilidad en un Oviedo que busca sumar el domingo (18 horas) ante el Mirandés su primera victoria de la temporada. Calma para afrontar los retos de un curso que solo ha hecho que comenzar. A continuación, las palabra del técnico azul:

¿Cómo está el grupo tras este mal inicio de temporada?

"El grupo está muy bien, los resultados quizás no responden a lo que mostramos en la cancha, tenemos adversidades, así que tenemos que trabajar mucho, hablar poco y poner mucha dedicación; tenemos un plantel muy lindo, de grandes profesionales, que lo dejan todo, pero hemos tenido un infortunio, los rivales no han sido superiores. Hemos tenido algunos deslices que en un fútbol tan competitivo se pagan caro. Pero, de la forma que los jugadores afrontan los partidos, seguro que vamos a salir de esta dinámica.

¿Qué se puede cambiar para mejorar los resultados?

"En el fútbol muchas veces quieres analizar las cosas y es muy difícil. Son muchos factores. Lo que está claro es que veo a la plantilla entrenar durante la semana con una alegría muy grande, con una predisposición muy grande, muy responsabilizados".

Mercado de fichajes

"No es normal que comience una Liga y haya días posteriores para que se pueda firmar, yo creo que la Liga de Fútbol Profesional y la Federación, que están haciendo las cosas muy bien, deberían cerrar en el mismo fin de semana que comienza la Liga. Sería más saludable para todos".

¿Está satisfecho con el equipo que ha formado el Oviedo?

"Estoy muy satisfecho de cómo trabajó la dirección deportiva y de los grandes profesionales que tenemos en el vestuario, esto es muy largo, acaba de comenzar, no esperábamos esto porque la forma de entrenar del equipo es muy buena. No somos merecedores de tanto castigo -88, 91, 90-, a mí nunca me había pasado en mi carrera".

Necesidad de ganar al Mirandés

"Oviedo es un equipo grande y donde va, tanto de local como de visitante, tiene que ser protagonista y competir de la mejor manera. Nosotros estamos enojados por no darles alegrías a nuestra afición, que se merece lo mejor. El responsable soy yo. De todo. Estoy triste pero me gustaría darle más alegría a una gran afición que siempre nos está respaldando".

¿Contará con Joselu?

"Joselu es una pieza importante, como todos los chicos del plantel. Estuvo algo desafortunado al romperse el menisco. Todo lleva sus tiempos, Joselu está última semana ha crecido mucho, entonces estamos viendo con el servicio médico, con el que trabajamos colegiadamente, que nos puede dar. Decidiremos entre hoy y mañana".

¿Cómo va a suplir a Tejera (sancionado)?

"En esa posición tenemos a Lolo, Edu Cortina, Tejera, Jimmy y Riki. De los cinco pueden jugar dos o pueden jugar tres. Son los que se mueven en esa zona de mitad de cancha. Hay que decidirse por dos o por tres, según el dibujo que hagamos.

¿Qué dibujo utilizará?

"Uno le da muchas vueltas con el cuerpo técnico, somos unas personas que hablamos mucho y buscamos lo mejor. Intentamos que el grupo sea el de más equilibrio. Depende de qué vamos a elegir, si poblamos más el centro del campo o menos. En el fútbol la creación está en el centro del campo. Las bandas generalmente son parejas. El sistema de juego de España es 4-2-3-1. Nosotros no tenemos a Bárcenas, tenemos a Joselu que viene de una operación, entonces estamos dándole vueltas a algunas situaciones en la cancha para armar el mejor equipo para competir en Miranda".

¿Qué le preocupa del Mirandés?

"A mí lo que me preocupa es el Oviedo, por los rivales tengo un respeto muy grande. De los rivales yo A, B, C, D, son cuatro palabras que veo del rival, pero quiero que nosotros hagamos las cosas bien, que hagamos los que hemos trabajado durante la semana. Lo que quiero es la perfección de nuestro equipo".

Tope salarial del Oviedo

"Las expectativas de la gente del Oviedo siempre fueron top. La exigencia muchas veces es buena porque te hace crecer y nunca estar dormido. Michu explicó muy bien todo lo del tope salarial y, por lo tanto, sus palabras fueron las correctas y sus definiciones fueron las correctas".

¿Nota un ambiente pesimista?

"Yo nunca siento pesimismo, yo soy optimista por naturaleza. Siempre digo que hay que ser optimista porque desde el optimismo crecemos, en lo negativo restamos y nos volvemos tristes. Está bien que Oviedo sea una ciudad que aspira al máximo, es verdad que esto acaba de empezar, los futbolistas necesitan tranquilidad porque ellos son los protagonistas, son los que ejecutan, y por lo tanto necesitamos el apoyo de todos. Restando no vamos a ningún lado. Somos un equipo grande por pasado, con una historia muy grande. El pasado fue muy bonito pero hay que vivir el presente. Debemos confiar en todos los que trabajamos en el Oviedo".

¿Por qué decidió cerrar un día más los entrenamientos esta semana?

"Muchas veces tengo que comentar ciertas cosas y si hay un entorno de mucha gente por ahí no puedo tener libertad para expresar lo que en ese momento veo. Técnicamente y tácticamente. Aunque aparento tranquilidad, soy explosivo en ciertos momentos. Tengo un carácter y a veces se puede interpretar mal. No tener que acercarme a comentar algo al oído, busco eso. Una libertad que no tienes con tanta gente alrededor".

Para este partido ya tiene a los tres laterales derechos disponibles. ¿Es un problema?

"Para mí no hay problemas, son soluciones. Tengo tres laterales derechos y el que mejor compita a lo largo de la semana tendrá la posibilidad de jugar. En este juego de tantos intereses, de los entornos que hay tanta ansiedad y tantas llamas lo que yo tengo que buscar es que el futbolista demuestre en la cancha que quiere jugar, que lo da todo y yo soy bastante justo. Puedo equivocarme por la visión de juego, pero el futbolista que se entrega, que es buen profesional, que está metido en el trabajo generalmente tiene su premio".

¿Puede jugar alguno de ellos en otra posición?

"No. Soy de los entrenadores que pone a cada uno en su sitio, no soy mucho de cambiar y poner a gente fuera de su lugar. Soy de los que piensan que si ha crecido de extremo pues que juegue de extremo. No invento mucho".