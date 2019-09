Egea: "El único responsable soy yo, la única manera de cambiar esto es con tranquilidad"

El entrenador del Oviedo, Sergio Egea, indicó que "te quedas bloqueado, estando once contra once. Tuvimos un primer tiempo interesante, jugando de igual a igual y dando buenas sensaciones. Toca trabajar y hablar poco. No hay mucho por decir. Afrontar con mucha pena, el responsable de todo soy yo y tenemos que dar la cara en momentos críticos"

"Es una situación que no habíamos previsto, tenemos un gran plantel. Tenemos que levantarnos y seguir pelando para cambiar esta racha negativa", aseguró el argentino.

"El único responsable soy yo, no vale impacientarnos o volvernos locos. Tenemos que tener tranquilidad, es la única manera que tenemos que cambiar de esto", reiteró

"No me gusta nada este arranque y me preocupa. Es un arranque feo, nuestro club no se merece esta puntuación y nuestra gente tampoco. Como en la vida. Hay momentos malos, estamos para levantarnos. Hay calidad un gran plantel y lo levantaremos", finalizó.