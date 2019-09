Ortuño: "Nos lo tenemos que hacer mirar"

Miranda de Ebro (Burgos), Xuan FERNANDEZ,

enviado especial de

LA NUEVA ESPAÑA

Alfredo Ortuño casi no ha necesitado adaptación con el Oviedo. Lleva 3 goles en cuatro partidos. Ayer anotó el único gol de los carbayones. Por él no será. Pero su aportación, desgraciadamente para el Oviedo, no se está traduciendo en los puntos esperados. Ayer Ortuño dio la cara en la zona mixta de Anduva tras la dura derrota ante el Mirandés, que deja a los azules colistas en Segunda con solo un punto.

El ariete fue autocrítico y sosegado a la vez. Mandó un mensaje de calma respaldando a la plantilla, pero sin olvidar la preocupación que invade al vestuario, al cuerpo técnico y también a la afición: "Lo único bueno es que esto ha pasado a principio de temporada y tenemos tiempo para darle la vuelta. Es un momento muy difícil. No nos esperábamos este inicio tan malo de temporada, pero tenemos la opción de darle la vuelta", dijo el ariete sobre el inicio de Liga del Oviedo.

Ortuño se lamentó por los errores que sigue realizando el Oviedo. Ayer, otra vez, los azules se quedaron sin botín en el minuto 89. Una deriva que se repite desde el primer encuentro ante el Dépor. El delantero opina que hay que corregirlo ya. "No puede ser que regalemos puntos de esta manera. Esta categoría es muy ajustada. Hay que darle valor a empatar fuera de casa. Se acusa bastante estar con uno menos. Tenemos que hacérnoslo mirar. Hay que estar un poco más atentos en todos los aspectos", incidió.

El delantero es el máximo goleador del equipo, pero lamentó que sus goles no tengan botín. "Las cosas irán bien en lo personal cuando estemos entre los seis primeros. Los goles, si nos vamos de vacío, no sirven de nada", dijo Ortuño, que ayer volvió a formar solo en el ataque. Es su cuarto partido de titular desde su llegada. Joselu, que apunta a ser su pareja en la delantera, estuvo convocado, pero no disputó ningún minuto.

Ortuño cree que en los momentos complicados, como este, es cuando debe aparecer el carácter del equipo. "Tenemos una plantilla con muchos partidos en fútbol profesional. Es un momento de dar un paso adelante. Se pueden sacar cosas positivas de este partido. Se aprende mucho más de la derrota que de la victoria", finalizó el ariete en la zona mixta de Anduva.