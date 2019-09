Saúl Berjón, capitán del Real Oviedo: "Esto no puede seguir así"

El capitán del Real Oviedo Saúl Berjón compareció esta mañana ante los medios después de que el equipo azul perdiese ayer 2-1 en el campo del Mirandés, colocándose último de la clasificación en Segunda División.

El ovetense lamentaba que "otro partido más en los últimos minutos nos condenan" y reconocía que ese no era el único problema del conjunto carbayón: "Hay más cosas, a veces cometemos errores que a nosotros nos condenan mucho; es verdad que el rival, cuando comete errores no somos capaces de hacer el mismo daño que ellos nos hacen. Es una cosa que tenemos que solucionar nosotros porque a veces cometemos errores infantiles que nos condenan mucho", añadía.

Saúl Berjón explicó los azules fueron de menos a más: "La primera parte creo que fue muy buena, sobre todo la primera media hora, con el 0-1 conseguimos hacer desaparecer al Mirandés, con posesiones largas, pero no sé por qué cambiamos el chip y empezamos a hacer un partido diferente. La verdad es que nos condenamos nosotros mismos. No hay que mirar para ningún lado, lo tenemos que asumir, que nos sirva para mejorar; es muy bonito decir que esto es muy largo, que esto acaba de empezar, pero hay que empezar a sumar. Esto no puede seguir así".

En cuanto a la expulsión de Christian reconoce que les afectó: "Jugar con uno menos es difícil, ellos tienen superioridad y las fuerzas van mermando. Pero, pese a estar con unos menos, no nos generaron mucho peligro hasta el gol".

Para Berjón la clave es que llegue la primera victoria: "El equipo necesita ganar, en el momento que llegue la primera victoria esto va a cambiar".

Y para ello se agarra a la afición: "La ventaja este fin de semana es que tenemos a la afición con nosotros, eso la vedad es que va a ser importante. No estamos ofreciendo nuestra mejor versión, no están contentos con nosotros y tienen todo el derecho, pero sentirles cerca nos va a venir bien. Hay muy buen equipo y a ratos jugamos bien. Al final lo que nos hace falta es ser sólidos y conseguir los tres puntos".

En cuanto a lo que les dijo Egea después del partido: "El entrenador nos muestra confianza, que tenemos que tener confianza y que tenemos que trasladar los entrenamientos al campo. Todo pasa por este domingo, Tenemos que demostrar que el equipo no está tocado anímicamente y cuando consigamos los tres puntos va a cambiar".

Saúl Berjón comprende los nervios de la afición: "Es normal que la gente esté nerviosa. Hay que hacer las cosas un poco mejor. Me jode por la afición, con todo lo que se pasó aquí está situación no es nada agradable y no quieres que la afición esté de uñas, siempre intentas ganar por el equipo y por la afición, sobre todo por la afición, porque sufrió mucho y no es merecedora de tanto. Tenemos que dar todos una vuelta de tuerca más, yo el primero, e intentar cambiar esta situación. Futbolistas hay, fútbol tenemos, equipo tenemos, afición que voy a contar, así que tenemos todo para estar más arriba pero tenemos que demostrarlo".