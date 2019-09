Folch, ante su vuelta al Tartiere: "Agradecimiento al Oviedo de por vida"

El centrocampista del Elche, ex del Oviedo, Ramón Folch, que volverá al Tartiere el próximo domingo, valoró esta mañana lo que supone regresar al que fue su estadio. "Muy ilusionado por volver a la que fue mi casa, tengo amigos allí. Mucho respeto y mucho cariño. No sé que recibimiento tendré, cuando estuve intenté darlo todo y tengo mucho cariño a la afición y a la gente del club. Muchos amigos allí, tengo máximo agradecimiento al Oviedo de por vida", aseguró el centrocampista.

Sobre la situación del equipo dijo que "durante la pretemporada hablé con excompañeros. Es pronto, solo llevan un punto, pero les he seguido y se les escapan los puntos en los últimos minutos. Será un partido difícil y además en el Tartiere, con lo que aprieta su gente".

Folch está recibiendo varias críticas de la afición del Elche en este inicio de Liga. Sobre eso respondió así: "Las redes sociales las deje aparte hace tiempo porque en Oviedo también había gente así. Trabajo al máximo para intentar estar bien y ayudar al equipo desde la primera jornada. Yo soy el más exigente conmigo mismo. A veces las cosas salen y otra no. Los rivales también cuentan. No es porque yo no quiera. El pasado domingo ya estuve mejor al igual que el equipo. Se vio un Elche con equilibrio y sólido atrás. Frente al Lugo se vio una buena imagen, no solo mía, sino de todo el equipo"