Bárcenas se apunta a jugar contra el Elche: "Si el míster decide ponerme sería genial"

El extremo del Oviedo, Yoel Bárcenas, presentó esta mañana en el Tartiere el premio "Alsa", que se dará a final de temporada al jugador que más kilómetros recorra en todos los partidos. Bárcenas, que según la aplicación Mediacoach recorrió 348 kilómetros en todos los partidos, fue el oviedista que más corrió en los encuentros de la temporada pasada. El panameño valoró su momento personal y el del equipo. "Quiero incorporarme ya, estuve con la selección. Aunque me vino bien, porque no había jugado ningún partido. Ahora quiero estar disponible para lo que quiera el míster", dijo Bárcenas sobre su concentración con la selección.

El panameño valoró su estado físico y dijo que le encantaría jugar de inicio el domingo ante el Elche: "Todavía no estoy como el año pasado, a un ochenta por ciento, pero estoy muy cerca. Me falta completar algún partido. Si el míster decide ponerme sería genial. Veremos que decide". Sobre la posibilidad de jugar de segundo delantero aseguró que "me siento cómodo en punta, ya había jugado en México y no es una posición que desconozca. Pero también puedo jugar en banda. Lo importante es ayudar al equipo".