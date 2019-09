Ortuño, baja en la sesión

Ortuño, máximo goleador del Oviedo en este inicio de Liga, tres goles en cuatro partidos, no se entrenó ayer con el resto de sus compañeros. El ariete fue padre en las últimas horas y no pudo ejercitarse en la ciudad deportiva del Oviedo. Sí estuvo en El Requexón Bárcenas, que completó la primera sesión tras regresar de la concentración con su selección. El panameño, que fue padre por segunda vez esta semana, fue ovacionado por sus compañeros en el inicio del entrenamiento. Con el primer equipo estuvieron ayer Obeng, Viti y Riki, en las filas del Vetusta. El extremo derecho abandonó la sesión de entrenamiento a falta de unos veinte minutos y Jimmy, titular en los dos últimos partidos, también se perdió el partidillo final, aunque no parece que tenga ningún problema físico que le impida jugar el domingo ante el Elche. Egea insistió mucho en los ejercicios de balón y en la finalización de jugadas de cara a gol. Fue una sesión muy intensa que acabó con un partidillo a dimensiones reducidas en el que destacaron Berjón, que dejó varios detalles de calidad, y Obeng, que metió dos goles. Ambos equipos formaron con dos delanteros en la punta de ataque.