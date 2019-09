Egea: "Tenemos que ganar al Elche como sea, es importantísimo"

El entrenador del Oviedo, el argentino Sergio Egea, habló esta mañana en El Requexón tras el entrenamiento del primer equipo, a puerta cerrada. Los azules se enfrentan el domingo al Elche en el Tartiere (16.00 horas) en plena crisis de resultados, siendo colistas y con un punto de doce posibles. El técnico lanzó un mensaje optimista y dijo que ganar al Elche es "importantísimo". Estas fueron sus palabras.

¿Qué piensa cuando oye que el partido es trascendental?: "No escucho eso. Para mi la Liga acaba de comenzar, tengo una fe barbará. Esto ha sido un virus que nunca me había pasado. Estoy completamente convencido de que cambiaremos esta dinámica. Quiero hacer hincapié en los puntos, en momentos puntuales hemos sido penalizados".

¿Aspecto mental o de juego?: "Todo va relacionado, lo mental, lo físico y lo técnico. Tienes que tener un mensaje anímico bueno. El equipo que está con la autoestima alta".

¿Cómo se encuentra?: "Soy muy positivo, es normal que el técnico tenga la responsabilidad. Uno tiene que apechugar, hay que darle alegrías. Hemos empezado con algo impensable, tiempo suficiente para cambiar. El equipo está sano, es un buen plantel y tenemos que cambiar la dinámica".

Las bajas del equipo: "No son excusas, pero nos han afectado. Esto es fútbol y hay que asumirlo. Hay que cambiar la dinámica y lo vamos a conseguir".

¿Qué Tartiere espera?: "Positivo, que apoyen en 90 minutos y cuando acabe aplausos o otra cosa. Nosotros jugamos para la afición, es parte importantísima de la institución".

¿Joselu titular?: "Lo veremos mañana, definiremos. Joselu tiene pocos minutos después de la operación, ha entrenado bien y ha crecido".

¿Le preocupa no haber podido repetir once?: "Llegaron algunos jugadores tarde con falta de pretemporada. Me preocupa la puntuación que tenemos cuando realmente el equipo ha competido. Los chicos son los que más sufren porque ven que no se dan los resultados. Tenemos que tener confianza, autoestima, y que no bajen el ánimo. Hemos empezado así, pero tengo una fe enorme. Siendo así hay más posibilidades".

Su situación personal: "Los entrenadores vivimos de resultados, este juego es de ganar. Yo en estos momentos no estoy dando resultados, cuando un entrenador no gana siempre es la diana y hay que asumirlo. Intento estar tranquilo. Por dentro sufro, soy humano. Quiero lo mejor para este club, y lo mejor es estar arriba. No lo hemos podido hacer, pero tengo fe para que pueda ir a mejor".

¿Claves para mejorar el mal momento?: "La clave es seguir trabajando grupalmente, ser solidarios. Nos llegan poco, pero nos penaliza mucho. Que el aficionado, está el error y el acierto".

¿Cómo ve el Elche?: "Veo a todos muy buenos por como estamos nosotros. Tenemos que jugar con mucha concentración y con mucha humildad, no somos mejores que nadie. El que tenga más acierto en su área puede decidir".

Cambios en el once: "Habrá cambios jornada tras jornada porque todos me demuestran que quieren jugar. El domingo hay que ganar sea como sea, es importantísimo".