"El Tartiere animará al equipo, nunca falla"

La reacción del Tartiere cuando el Oviedo pise el césped el domingo para jugar ante el Elche (16.00 horas) es una incógnita. Los azules regresan a casa como colistas en plena crisis de resultados (un punto de doce). Los jugadores del Oviedo que dieron la cara esta semana tras la derrota ante el Mirandés en Anduva recalcaron la importancia de tener a la afición de cara.

Una hinchada que, dicen, siempre les ha apoyado. Así opinan también desde varias peñas del Oviedo, uno de los motores más ruidosos de la afición. De los que viajan casi cada fin de semana y nunca fallan en el Tartiere. Notan mucha preocupación en el oviedismo, pero a la vez confían en una reacción el domingo ante el Elche. Esperan, en su mayoría, un ambiente favorable a los de Sergio Egea durante el encuentro: "Sí hay que protestar, mejor al final", coinciden todos.

Andrés Vigil, de la peña azul Wences, no oculta su descontento. "Estamos a tiempo, pero lo veo muy fastidiado. Si no cambiamos ya la preocupación general irá en aumento. De momento no hay nada ilusionante", dice sobre el momento del equipo.

"¿Cómo estará el Tartiere? Eso depende del equipo, ya sabemos cómo es el estadio. Si a los diez minutos la cosa no funciona.... Me gustaría que la gente animase y que esté con el equipo a muerte. Creo que en general será lo que suceda, porque la afición no falla nunca. Si hay que pitar, mejor cuando acabe el partido", dice Vigil, que insiste en que el equipo está a tiempo de recuperar su mejor versión.

Ana Isabel Fernández, de la peña femenina del Oviedo Las Regentas, ve superados a muchos jugadores y no encuentra explicación. "No sé lo que pasa. No sé si es falta de concentración...Yo desde luego no los veo tan malos. Empezamos mal, pero hay tiempo a recuperarse. Fastidia perder siempre a final, parece que los jugadores tienen miedo, porque no hay explicación posible", explica Fernández. "El domingo hay que animar para que los jugadores se vean arropados, porque como se retraigan más? Creo que la gente está cabreada, pero mostrará su mal estar al final del encuentro", sentencia la aficionada.

"La situación es muy preocupante, no se ve futuro. Quiero creer que esto solo es un bache, pero entiendo el pesimismo ambiental", opina José Miguel Menéndez, de la peña oviedista Lena, que describe el ambiente que espera encontrar el domingo en el estadio ovetense, "me gustaría que se animase y en todo caso mostrar la disconformidad al final del partido. Si al final hay que protestar, vale, pero me temo que mucha gente apretará desde el principio a los jugadores. La gente de animación luchará para que no sea así", finaliza.

Ramón Martínez, de la peña Azul Castrillón, estuvo el domingo en Anduva en la derrota del Oviedo. El problema actual, para él, es el mensaje equivocado que manda el club respecto a las aspiraciones del equipo. "Ortuño y Sangalli funcionan bien, vale. ¿Pero, y el resto? Son jugadores normales. Que no nos vendan que con esto subiremos, porque es imposible", cree Martínez, que es claro sobre la reacción de la afición el domingo, "el oviedismo nunca falla, siempre está. Tuvimos momentos malísimos y ahí seguimos, el domingo no va a ser diferente. La gente está descontenta porque se venden cosas que no son. A la afición les pido que animen. Hay que levantar a los jugadores, que no pueden rendirse. ¿Qué no se fichó a quien se debería? De acuerdo, pero los que están tienen que darlo todo, que juegan en el Oviedo. Si ganamos los dos de casa y en Ponferrada la gente se volverá loca otra vez", recalca Martínez.

Alberto Álvarez, de la peña azul Tazones, cree que el Oviedo "está para aspirar entre el 8.º y el 14.º puesto. Más es pedir peras al olmo. Habría que haber elevado el nivel de la plantilla", asegura el oviedista, que se agarra al Tartiere para buscar la reacción "siempre esta con el equipo; a esta afición poco más se le puede pedir. Con muy poco te da mucho. Ahora bien, todo depende de la actitud de los jugadores. Si pasan los minutos y se dejan ir, puede cundir el desánimo", finaliza.