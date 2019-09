Calma con Bárcenas y Joselu, listos para jugar de inicio

El técnico del Oviedo llamó a la calma con Joselu y Bárcenas. El delantero onubense todavía no ha debutado en Liga tras su lesión de menisco y el panameño, de vuelta tras estar con su selección, ha jugado minutos contra el Lugo y el Fuenlabrada, pero nunca ha partido en el once inicial en lo que va de temporada. "Veremos si están para ser titulares. Joselu tiene pocos minutos después de la operación, ha tenido entrenamientos buenos, pero no es lo mismo. Bárcenas vino con mucha chispa. Es un gran futbolista y nos dará mucho. Lo veo en las tres partes del ataque, por bandas y por el centro. Los minutos de la selección le han venido bien", dijo Egea sobre sus jugadores.

El que ya se entrenó ayer con normalidad en El Requexón fue Ortuño, que regresó a Oviedo desde Valencia tras haber sido padre el pasado martes. El delantero, en su primera temporada como azul, es el máximo goleador del Oviedo, con tres goles en cuatro partidos, y será mañana titular frente a los de Pacheta para buscar la primera victoria.