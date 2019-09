Egea: "Cuando un entrenador no gana, es la diana"

El Oviedo lleva toda la semana intentando transmitir calma. Lo hace el club entre bambalinas, apuestan por el plan también los jugadores, y ayer recogió el guante el entrenador, Sergio Egea, que salió a la palestra antes del partido ante el Elche en un momento crítico, con el Oviedo último, un punto de doce, y la vuelta al Tartiere con la ciudad encendida por San Mateo a la vuelta de la esquina, mañana a las 16.00 horas.

Egea, tipo natural, no se pone nervioso. Se sentó en la sala de prensa de El Requexón -retrasó amablemente su comparecencia por la semifinal del Mundial entre España y Australia y la siguió junto a los periodistas- y lanzó un mensaje profundamente positivo.

"¿Partido trascendental? No escucho eso. Para mí la Liga acaba de comenzar y tengo una fe bárbara. Esto ha sido un virus que nunca me había pasado y a los futbolistas tampoco. Estoy completamente convencido de que cambiaremos esta dinámica. Quiero hacer hincapié en los puntos, en momentos puntuales hemos sido penalizados", dijo Egea quitándole al encuentro ante los de Pacheta esa especie de aroma de final. Sangalli, por ejemplo, dijo esta semana que el partido contra el Elche era "vital". Egea apostó por darle normalidad, pero acabó admitiendo que, vista la situación del equipo en la tabla, el partido no es uno más. "El domingo hay que ganar sea como sea, es importantísimo", recalcó.

"La clave es seguir trabajando grupalmente, tenemos calidad. Los chicos corren mucho, el gps nos da unos niveles altos. Somos el equipo que más ha corrido en estos cuatro partidos y en otros aspectos lo mismo, tiramos mucho a puerta. Nos llegan poco, pero nos penalizan mucho", analizó.

Egea también habló sobre su situación al frente del equipo. El club, esta semana, apuntaba a mirar a largo plazo. En la entidad confían en una reacción del grupo con un calendario que creen les es favorable: después de recibir al Elche el Oviedo repetirá en el Tartiere frente al Extremadura y luego jugará contra la Ponferradina. "Yo soy muy positivo. Es normal que el técnico lleve toda la responsabilidad. Estoy apenado por la afición, porque queremos darles alegrías. Hemos empezado con una situación impensable. Quedan muchos puntos y hay que cambiar la dinámica", explicó Egea, que ahondó en el análisis sobre su figura, "los entrenadores vivimos de resultados, este juego es de ganar. Yo en estos momentos no estoy dando resultados y cuando un entrenador no gana siempre es la diana y hay que asumirlo. Intento estar tranquilo. Por dentro sufro, soy humano. Quiero lo mejor para este club, y lo mejor es estar arriba. No lo hemos podido hacer, pero tengo fe para que pueda ir a mejor", indicó el argentino.

Egea, además, confía en jugar ante el Elche con un ambiente favorable. El Oviedo vuelve al Tartiere tras dos semanas de sendas derrotas, ante el Fuenlabrada y frente al Mirandés. El argentino espera un Tartiere que anime y pide que, si hay protesta, sea al final del encuentro: "Espero un Tartiere positivo, que apoyen los 90 minutos y cuando acabe haya aplausos u otra cosa. Nosotros jugamos para la afición, es parte importantísima de la institución".

El entrenador azul también valoró la llegada al Oviedo del psicólogo deportivo Juan Carlos Campillo, de la mano de Michu. "Todo suma. El coach es algo que está en el mundo entero. Benito Floro quiso llevarlo al Real Madrid hace mucho. Lo hablamos con el club y entendíamos que la mente hay que trabajarla también Es una herramienta más, que es necesaria", indicó Egea.

Como es habitual, el entrenador escondió sus cartas respecto a posibles cambios en la alineación, "lo veremos...", pero tuvo buenas palabras hacia Riki, que fue titular en Anduva en la posición de mediapunta. "Riki es un buen futbolista e hizo un gran partido ante el Mirandés. De mediapunta necesitamos que pise más área. Está creciendo, como los que vinieron del Vetusta. Hay que tener paciencia y a veces eso está pegada a la competición. Hay que estar tranquilos, tener paciencia y buscar la victoria", concluyó.