Egea: "El máximo responsable soy yo, entendería una decisión de la directiva"

El entrenador del Oviedo, el argentino Sergio Egea, tomó la palabra tras la derrota ante el Elche en el Tartiere (0-2) que hunde al Oviedo en una crisis de resultados, colistas y sin catar todavía la victoria.

"Pido disculpas en nombre de la plantilla y del club. La afición no se merece esto para nada, pero es una realidad. El único responsable soy yo, que decido la forma de jugar, los cambios", dijo el argentino.

"Estoy bien, está profesión es de ganar. Es una pregunta, pero uno después de tantos años de fútbol duele mucho que yo no pueda estar dando alegrías. Estoy realmente apenado por la situación que estamos viviendo, la plantilla es válida y son grandes profesionales, pero en los partidos", dijo el entrenador.

Preguntado sobre si entendería un posible cese como entrenador, Egea dijo que "sí, por encima de todo está el club. Las semanas son buenas, nos están pasando cosas fatídicas, entiendo que la directiva tuviese que tomar una hipotética decisión. El entrenador siempre es el máximo responsable", afirmó.

Sobre el apoyo de los jugadores dijo que "los futbolistas, ellos se están jugando mucho y este club es muy grande. Nunca voy a buscar la mala fe en nadie, esto es de resultados y no los estoy dando. Los futbolistas, entrenan excelente". Repreguntado sobre si se siente respaldado por sus futbolistas insistió en que "siempre confío en todas las personas, hago el bien por la vida. Tanto en mi vida diaria con el entrenador, si hay algo distinto nunca lo veré. Veo lo positiva, veo que siempre tiene solución y siempre voy de enfrente. Si alguien me pone una zancadilla no me entero".