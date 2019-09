"Nos han llevado al límite, estoy contento"

El entrenador del Oviedo B no podía estar más satisfecho de su equipo, que tuteó a uno de los gallitos de la categoría y terminó llevándose un punto. Javi Rozada destaca sobre todo "el primer tiempo, en el que fuimos muy superiores y se jugó a lo que quisimos. El equipo interpretó bien el partido, apretamos muy alto para no dejarles jugar y nos pusimos uno a cero. Luego cometimos un error, regalamos el empate, pero tuvimos personalidad para reaccionar y merecimos más".

Sin embargo, la segunda mitad transcurrió por otros derroteros, como reconoce el propio técnico azul: "A raíz del uno a dos ellos se empezaron a crecer, y aparte de tener el balón luego nos desajustamos, nos cogieron a la contra y pudieron matar el partido. Pero esto es lo que tiene el fútbol, siempre digo que este equipo tiene alma, fuimos a por el empate, lo conseguimos y en la última jugada pudimos hasta llevarnos el partido"

Sobre los errores que cuestan goles, Rozada asegura que no está preocupado. "Los fallos atrás son individuales, no colectivos, así que estoy tranquilo. Tenemos buenos jugadores, y los fallos individuales, con buenos jugadores, estoy seguro de que los podemos subsanar. Me preocuparía más que fueran colectivos, como tuvimos en Ibiza", manifiesta el entrenador del filial azul. En cualquier caso, el balance final es, para él, satisfactorio: "El Rayo es un equipazo y va a estar arriba; nos han sometido y nos han llevado al límite, así que estoy contento".

A nivel individual, Rozada alabó a Vanderson, "no es fácil pasar de estar dos partidos sin jugar a ser titular, y nos ha dado profundidad"; Riki, "tanto él como Obeng vienen con una actitud que dice mucho de ellos, y Riki con nosotros marca diferencias", y Villacañas: "le ha costado, fue un partido muy exigente, que tuvo muchísimo ritmo, y salir así para alguien que lleva tanto tiempo sin competir cuesta".