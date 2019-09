El Oviedo apuesta por Rozada para salir de la crisis

Rozada como salvavidas. El Oviedo dio ayer un golpe de timón para intentar sacar al conjunto azul de la crisis deportiva, colista en la tabla y sin conocer la victoria en cinco encuentros. La derrota ante el Elche precipitó el adiós de Sergio Egea, cesado como entrenador azul dos horas y media después del partido tras cinco jornadas al frente esta temporada.

El club comunicó su marcha en una nota a las 20.25 horas y pocos minutos después, a las 20.34 horas, anunció el nombre de su sustituto. Javi Rozada, ovetense, 37 años, técnico hasta ayer del Vetusta, en Segunda B, ha sido el hombre elegido para buscar un impulso que saque al Oviedo del delicado momento que atraviesa en la quinta temporada consecutiva en Segunda División.

La tarde de ayer, tras el partido, fue frenética en las oficinas del Carlos Tartiere. Egea atendió a los periodistas tras el partido y acto seguido tuvo una reunión en el estadio con Joaquín del Olmo, hombre de Carso; y Jorge Menéndez Vallina, presidente del Oviedo. Ambos le comunicaron al argentino que su etapa en el club llegaba a su fin. La marcha de Egea, que volvió al Oviedo el pasado abril de la mano de Arturo Elías, no empaña la buena relación del técnico con la institución. Es el primer entrenador cesado en esta temporada en Segunda. El Oviedo le agradeció a Egea su "entrega, profesionalidad y trabajo".

Tras el partido el club llamó a Rozada, que por la mañana dirigió al filial en el encuentro ante el Majadahonda (2-2). El ovetense acudió a una reunión en el Tartiere en la que Del Olmo le comunicó que era el elegido para buscar un impulso y salir de esta situación. El club, no obstante, no indicó por cuanto tiempo llega Rozada al Oviedo. "Ocupará desde este lunes el banquillo del primer equipo", dice el comunicado. El ovetense se lleva a su segundo entrenador, Javier Benavides, y continuarán en la disciplina del primer equipo el preparador físico Alberto Martínez y Sergio Segura, entrenador de porteros. No continua Baroja, segundo de Egea. Hoy Rozada dirigirá su primer entrenamiento en El Requexón (10.30 horas) y el jueves afrontará su debut como entrenador en Segunda, ante el Extremadura en el Tartiere (19.00 horas). Emilio Cañedo, entrenador del juvenil, es la primera opción para dirigir al Vetusta.

La opción de Rozada no fue la única explorada por el Oviedo en caso de la marcha de Egea. En el club huyeron de hablar de ultimátum para el argentino en la semana previa al partido ante el Elche, pero la situación era de alerta total. El perfil de Egea, además, no comulgaba con varios pesos pesados del vestuario carbayón. El club azul tenía varias alternativas encima de la mesa y una de ellas era la de José Luis Martí, técnico balear, ex del Deportivo de la Coruña, que ayer siguió el partido del Oviedo en el Tartiere.

El club le sondeó en los últimos días y es un perfil de técnico que siempre ha sido muy valorado en la dirección deportiva del Oviedo. Martí, hasta el golpe de timón de Rozada, era además la opción fuerte para el banquillo azul, según confirman fuentes del Oviedo y también cercanas al técnico balear. La apuesta de Rozada, además, es de perfil bajo en lo económico. El club azul tiene prácticamente agotado el límite salarial para esta temporada. El ovetense, que tenía una relación muy cercana con Egea, se pone al frente del equipo azul en la que será su primera experiencia en el fútbol profesional. Sus dos últimos equipos fueron el Vetusta y el Lealtad, ambos en Segunda B.