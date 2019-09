Egea: "Por encima de todo está el Oviedo"

La comparencia de Egea en la sala de prensa tras el partido ante el Elche dejó entrever que sus horas en el Oviedo estaban a punto de finalizar. Las palabras del técnico argentino parecían presagiar el desenlace que se produjo pocas horas después cuando el club anunció que Egea, que tenía contrato hasta el 30 de junio, finalizaba su etapa en la entidad y era sustituido por Javi Rozada. A la pregunta de si entendería que el consejo le destituyese, Egea indicó que "es una pregunta para la dirección, los técnicos en esta profesión, cuando hay una racha negativa, siempre estamos cuestionados y yo no estoy dando resultados. Cuando no se gana, el técnico es el máximo responsable. Por encima de todo está el club. Duele mucho no poder dar una alegría a la afición y estoy apenado por la situación. La plantilla es válida, trabaja bien durante la semana, pero en los partidos nos quedamos cortos"

A Egea se le preguntó si se sentía respaldado por los jugadores. "Es una cuestión que deberían responder ellos. Si no apoyan a su entrenador, difícilmente se podrá salir de esta situación" Egea añadió que "antes que entrenador me considero una buena persona. Nunca busco la maldad en nadie, por eso, entiendo que los demás conmigo tampoco, aunque alguna vez puede pasar algo distinto"

El técnico reiteró que "siempre confío en todas las personas. A mi me pueden clavar un puñal y no lo veo venir porque siempre voy por la vida con la verdad por delante. Si hay algo distinto no lo veré y si alguien me pone una zancadilla me la trago porque no lo veo venir".