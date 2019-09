Tener o no tener

Si hace diez años me hubieran preguntado por las opciones de Javier Rozada de ser entrenador profesional, hubiera dicho que eran inexistentes. De hecho, lo dije muchas veces. Luego ya lo vi entrenar y pasó lo que suele suceder cuando uno habla sin saber: que te tienes que tragar tus palabras. Y también confesárselo a él, claro. Vamos al grano: Javier Rozada es un tipo especial. Diferente. La gente repite como un mantra que es un gran motivador, pero es bastante más que eso. Hasta la fecha, ha demostrado ser muy trabajador, preparar y dirigir los entrenamientos y los partidos con meticulosidad y pasión, estudiar a los rivales, saber leer un encuentro y modificar decisiones sobre la marcha. Ha dado toques a jugadores clave y ha lidiado con situaciones más que comprometidas. El balance son dos ascensos a Segunda División B y la mejor clasificación en la historia del Vetusta.

Las mismas virtudes que le hacen especial y diferente lo convierten en blanco de las iras de algunos. Pero de todas las críticas que se han leído últimamente, ninguna tiene que ver con el aspecto deportivo, que se supone que es de lo que estamos hablando. Los hinchas, por tradición, preferimos lo desconocido: le presuponemos cualidades mágicas. Como no tenemos ni idea, tendemos a pensar -ahora con Internet hay menos espacio para la imaginación- que un entrenador o un jugador que viene de lejos lo hará con ingenios nuevos. Que llegan impolutos. Que no tienen defectos. Y no. En las taras personales vamos todos más o menos empatados. Otra cosa es que queramos aceptarlo.

En lo que sí estoy de acuerdo con algunas de las críticas es en que el entorno del nuevo entrenador -y no hablo del familiar- ha manejado regular tirando a mal estos últimos meses. La ansiedad porque ocupara el puesto les pudo en ocasiones, generando una tensión innecesaria y añadiendo alguna piedra a la mochila con la que partirá Rozada.

El técnico aprendió mucho en todos estos años. Aunque a veces no lo parezca, es una persona mucho más calmada y reflexiva. Tendrá que contar hasta diez más a menudo, porque se enfrentará a un número de críticas exponencialmente superior, pero al mismo tiempo necesitará seguir siendo el mismo, y transmitir como ha hecho hasta ahora la pasión y el empuje que lo caracterizan.

La del técnico ovetense era la opción más lógica y sensata. Y la mejor para el club. No podemos adivinar el futuro, pero sí leer el pasado para intuir el rumbo. El equipo necesita un faro que lo guíe y eso es lo que Javier Rozada ha hecho hasta ahora con todas las plantillas que ha dirigido: llevar a los jugadores a formar un equipo, con una misma dirección y un objetivo común. Para lograrlo, uno debe ser entrenador de verdad. En alevines y en Primera División.

Para ser uno de los 42 elegidos que entrenan en España en el fútbol profesional hay que tener algo: Rozada, a día de hoy, ha demostrado que lo tiene. Ojalá le acompañe la suerte.