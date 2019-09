Ortuño promete reaccionar

Un cambio de entrenador provoca nuevos hábitos, cambios de rutinas. Lo está experimentando el Oviedo con la llegada de Javi Rozada al banquillo. Al equipo le ha tocado trabajar contra reloj para recibir mañana al Extremadura. Un encuentro en el que habrá cambios. Así al menos lo cree Ortuño, máximo goleador azul, que ayer valoró el cambio del técnico en el Oviedo. "Los cambios de entrenador dan posibilidades a todo el mundo. En los primeros partidos y entrenamientos siempre hay más intensidad. Se abren posibilidades a todo el mundo. Se verán cosas diferentes el jueves ", dijo el delantero en El Requexón.

"Todos los entrenadores son diferentes y piden cosas diferentes a los jugadores y al equipo. Esperemos que los pequeños detalles que cambiemos nos sirvan para empezar a sumar de tres en tres", concretó Ortuño, que prefirió no dar pistas sobre los planes de Rozada: "No voy a decir cómo vamos a jugar". Sí que desgranó algunas de las claves que Rozada manda al vestuario: "El míster nos dice que tengamos la cabeza alta, que confiemos en nosotros. Él confía en la plantilla, a muchos jugadores los ha tenido y a otros los ha visto". El delantero, que fue titular el domingo frente al Elche, tiene experiencia en lidiar con este tipo de experiencias convulsas en un vestuario profesional. "Estas situaciones las he vivido varias veces y son desagradables para todos. Hay que tomárselo de la mejor manera. Ayudar al nuevo míster para sacar esto adelante, que es lo que todos deseamos", indicó Ortuño.

El Oviedo, como el Extremadura, no conoce la victoria. La crisis se ha alargado cinco jornadas y el grupo necesita un triunfo. ¿Cambiaría todo ganar al Extremadura? En opinión de Ortuño el problema es más profundo. "No. No creo en un cambio rotundo por una victoria. Tampoco creo en las victorias rotundas en Segunda. Lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad. La Segunda es una categoría de rachas, hay que cortar las malas y hacer largas las buenas".

El delantero, que se enfrentará a su exequipo durante el segundo tramo de la temporada pasada, dijo que el éxito pasa por hacerse fuerte en el Tartiere: "Hay que hacer que el partido se les haga largo, que es lo que tenemos que lograr en el Tartiere. Los equipos tienen que sufrir mucho en nuestra casa".

Sobre su exequipo el año pasado dejó buenas palabras. "Fue una etapa muy buena. Estoy muy agradecido a Mosquera (técnico del Extremadura), aprendí mucho de él. Me ayudó a volver a ilusionarme con el fútbol, con los entrenamientos y los partidos", finalizó el delantero.