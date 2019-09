Rozada arropa a los canteranos: "Lucas iba a ser titular y Borja ha tenido suerte"

Javi Rozada habló sobre varios jugadores en su comparecencia en El Requexón. Con Lucas, lateral derecho, que todavía no ha debutado, fue muy claro: "Iba a jugar de titular, pero tiene una molestia en los tendones. Le molesta cuando frena y vuelve arrancar y un futbolista con dudas no puede ser. Confío al máximo en él pero de momento no puede".

Sobre Borja Sánchez, sin protagonismo con Egea, aseguró que, "es un jugador al que hay que cuidar y estar muy encima de él. Ha tenido suerte porque viene un entrenador que lo va a apretar. Es un jugador que depende mucho del entrenador, y es débil de cabeza. Yo lo que voy a hacer es buscar todo el futbol que tiene, que es espectacular y como se suelte puede levantar al Tartiere".

También echó un capote a los futbolistas del filial: "Tengo 22 jugadores más los de abajo. Steven, Viti, Josín, Riki, Obeng, los Mier€Todos van a ayudar"